Российский Липецк атаковали БПЛА: вспыхнул пожар на металлургическом комбинате. Видео

В ночь на субботу, 24 февраля, на территории РФ было неспокойно – ряд регионов атаковали неизвестные БПЛА. Взрывы раздались в том числе и в Липецке.

После них вспыхнул пожар на местном предприятии – Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК). Россияне публиковали в сети видео, на которых можно увидеть и услышать пролет дрона.

На следующих кадрах граждане страны-агрессора жалуются на мощный "хлопок", после которого вспыхнул сильный пожар.

По словам местных жителей, на территории НЛМК загорелся коксохимический цех.

"На НЛМК горит открытый склад угля. Удар пришелся по коксохимическому цеху, где находятся холодильные установки. Предварительно, никто не пострадал, но данные уточняются", – писали росСМИ.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил, что произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. По его словам, огонь потушен, пострадавших нет, а угроза выброса опасных веществ отсутствует.

"По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют", – написал Артамонов.

Он призвал россиян не поддаваться панике, пока информацию о беспилотниках "проверяют", и добавил, что похожие новости приходят и из соседних регионов. Из-за этого все спецслужбы Липецкой области приведены в режим максимальной готовности.

Как известно, Новолипецкий металлургический комбинат производит сталь с полимерным покрытием, в том числе и для государства, поэтому он вовлечен в войну против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 19 февраля в Таганроге раздались взрывы. Россияне пожаловались, что громкие звуки также слышали в ряде других населенных пунктов. В частности, взрывы прогремели в районе Ростова-на-Дону.

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