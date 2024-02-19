'Окна чуть не вылетели': в Таганроге и Ростове прогремели взрывы, россияне устроили истерику

Днем 19 февраля в российском Таганроге прогремели взрывы. Россияне пожаловались, что громкие звуки также слышали в ряде других населенных пунктов.

Кроме того, взрывы прогремели в районе Ростова-на-Дону. Об этом пишут российские СМИ.

О первых взрывах в Таганроге россияне сообщили около 10:30. Позже в сети сообщили, что сильные взрывы прогремели в других населенных пунктах.

Кроме того, сильные взрывы жители страны-агрессора РФ слышали в Ростове-на-Дону. Россияне пожаловались, что громкие звуки слышали все районы города, при чем во многих домах затряслись окна.

По предварительным данным, взрывы слышали в Неклиновском, Матвеево-Курганском и Мясниковских районах. Также было громко в Батайске, Азове, Аксае, Чалтыре и в Зернограде.

К слову, через полчаса после взрывов местные чиновники в Ростовской области заявили, что по данным диспетчерских служб и экстренного реагирования, происшествий в регионе не было. Также, по данным российских оккупантов, в области не работала противовоздушная оборона.

В свою очередь граждане РФ устроили в сети истерику. Некоторые заявили, что силы ПВО якобы сбили ракеты. Также россияне выдвинули привычную для себя версию о том, что "самолет перешел на сверхзвук".

Напомним, утром 19 февраля в российском Брянске прогремели мощные взрывы. В сети заявили о работе противовоздушной обороне. По предварительным данным, оккупанты пытались сбить над городом беспилотники.

Ранее сообщалось, что 19 февраля вблизи временно оккупированного Мариуполя на Донетчине прогремели мощные взрывы, после которых начался пожар. Захватчики заявили о сбитии "вражеской ракеты", но местные жители допустили падение горящего российского самолета.

Как сообщал OBOZ.UA, также утром 19 февраля громкие взрывы прогремели в Макеевке, после которых над местом прилета поднялся густой черный дым. Предварительно, во временно оккупированном городе поражена вражеская нефтебаза.

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