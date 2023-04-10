Российский комбат пытал и избивал подчиненных ''мобиков'' из Северной Осетии: местный губернатор обратился в прокуратуру. Видео

Командиры армии РФ избивают и пытают своих солдатов. Так, в Северной Осетии произошел случай издевательства над рядовым военнослужащим со стороны командования.

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Об этом сообщают российские СМИ. Местный губернатор обратился в прокуратуру, чтобы решить этот вопрос. А рассказ солдата о пытках был снят на камеру (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В сети распространилась информация о том, что российского солдата из Северной Осетии побили ногами и подвергали пыткам. Со слов российских источников, это сделал командир их батальона.

Далее появилось видео, на котором некий военнослужащий по имени Азамат заявляет, что боится служить в своем батальоне из-за недопустимого поведения и постоянной агрессии со стороны командира. Комбат угрожал ему смертью и избивал.

Военный отмечает, что этот командир якобы "непонятно откуда взялся", никогда не имел отношения к армии и "гоняет их как скот туда-сюда".

Информацию об избиениях и пытках подтвердил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он утверждает, что людей с записей удалось установить. По словам чиновника, он обратился в военную прокуратуру. В полке, где происходили избиения, мобилизованы 46 жителей республики.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из российских оккупантов, отправленных на войну в Украину, пожаловался на отсутствие техники и даже воды у "второй армии мира". Ликвидированных "побратимов" захватчики не могут даже забрать с поля боя.

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