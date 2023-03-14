Что-то пошло не так: в Белгородской области произошел 'хлопок' из-за запущенных по Украине ракет. Видео

В ночь на 14 марта, в Белгородской области РФ произошла "бавовна". Оккупанты запустили по Украине три ракеты, однако по меньшей мере две из них "решили" остаться дома и упали, не долетев до границы.

Видео дня

Соответствующие видео распространили Telegram-каналы. По информации местных пабликов, первая из ракет очень низко полетела, вторая – самоуничтожилась, вероятно, сбила какой-то объект, третья – достигла цели (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Тем временем губернатор области Вячеслав Гладков отчитался о якобы работе ППО.

"Пострадавших нет. По разрушениям: сейчас администрации проведут подомовой обход и если они есть, сразу начнем восстановление", – отметил он.

Напомним, ранее жители Белгородской области РФ попросили прекратить обстреливать Украину с территории их региона. В то же время они не имеют ничего против войны, которую РФ развязала в нашей стране, просто хотят, чтобы она их не затрагивала.

В своем обращении россияне просят "инициировать на самом высоком государственном уровне вопрос о прекращении нанесения ракетных ударов по территории Украины со стороны Белгородской области". Они жалуются, что после таких ударов им прилетает ответ от украинцев "из-за близкого расположения".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Белгородской области России отгородились от Украины защитными сооружениями, которые еще называют "зубами дракона". Бетонные пирамиды обошлись в 138 млн. долларов;

– "мобики" в Белгородской области, оказавшиеся на передовой на Донбассе, не хотят воевать под командованием так называемой армии "ДНР". После того, как их подразделение понесло огромные утраты, они отказались идти на штурм позиций ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!