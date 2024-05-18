'Российские спецслужбы не уникальны': Ступак назвал вероятные сценарии расшатывания ситуации в Украине. Видео

Российские спецслужбы будут продолжать попытки расшатать внутреннюю ситуацию в Украине. Для этого будут использовать разные способы: от съемки пропагандистских роликов до раздувания внутренних проблем.

Об этом в эфире Oboz.Talk рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он отметил, что выбор россиянами формы дестабилизации ситуации будет зависеть от того, с кем мы будем иметь дело.

"Во-первых, возьмем за базу такую установку. Российские спецслужбы не уникальны, они не являются чем-то невероятным, чем-то unreal. Там есть такие же люди, обычные люди, там есть очень креативные, очень циничные, очень профессиональные спецслужбы, сотрудники ФСБ, военной разведки. Есть откровенные идиоты, извиняюсь, но так и есть. Есть люди, которым до пенсии осталось год-полтора, им важно досидеться, чтобы никто не трогал", – объяснил эксперт.

Он отметил, что у каждого из этих людей разный подход к работе, поэтому от того, кто из них будет заниматься "украинским вопросом", будет зависеть, как это будет происходить.

"Во-первых, это, конечно, вбрасывать информационное пространство. У страны разные проблемы, которые генерируются сами, внутри страны, мы сами генерируем, наши власти генерируют. Где-то коррупционный скандал, это же не россияне придумали его", – пояснил Ступак.

Еще один способ, по его словам, – это "разнообразное дешевое кино", которое все же на кого производит впечатление.

Также эксперт предположил, что уже на следующей неделе россияне начнут масштабную кампанию по поводу того, что 20 мая – последний день полномочий президента Владимира Зеленского.

"Они будут это вбрасывать в информационное пространство Украины для гражданских. Для военных, что вы, военные, выполняете незаконные указания нелегитимного президента. Вот киевский режим, нелегитимный, это все будет стандартно. Плюс это будет вброс на западную аудиторию, чтобы в глазах западной аудитории: как мы там, например, поедем к Зеленскому, когда он нелегитимный, кто он такой, он ведь не президент, он же не избранный, а вот в России избрали, а в Украине нет", – считает Ступак.

"То есть вот такая раскачка, я думаю, она будет, конечно, с разными вариациями", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В МИД Франции прокомментировали информацию о якобы отправке их военных Иностранного легиона в Украину, которую распространили не только российские пропагандисты, но и западные СМИ. Там заявили, что это обычный фейк.

– Также ранее в пресс-центре Сил обороны опровергли фейк пропагандистских СМИ о захвате села Роботино на Запорожском направлении. Поселок до сих пор находится под контролем ВСУ.