'Российские регионы балансировали': Зеленский указал на важный момент с 'бунтом' Пригожина в РФ и действиями Путина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вооруженный мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По его словам, в те дни россияне разделились на две части: тех, кто поддержал Пригожина, и тех, кто вступился за кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Еще часть российских регионов балансировали, не знаю, на чью сторону встать. Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.

Короткий "бунт" Пригожина представил наибольшую угрозу авторитету Путина за последние два десятилетия. А Зеленский сказал, что теперь кремлевский диктатор попытается укрепить свою власть и "консолидировать свое общество".

Он также предположил, что российский лидер исчез из поля зрения общественности после секретной кремлевской сделки, положившей конец хаотичному восстанию "Вагнера".

"После всех этих событий, куда делся Путин? Он редко выходит на улицу. Мы видим его в его кабинетах и ​​т. д., но никогда не видим его вне дома", – уточнил глава государства.

Он добавил, что украинская разведка указала, что Кремль оценивает поддержку Пригожина.

"Половина России поддержала Пригожина. Половина России поддержала Путина. Некоторые российские регионы тем временем балансировали, не зная точно, кого поддерживать", – резюмировал украинский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Wall Street Journal сообщило, что во время вооруженного бунта главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин намеревался захватить в плен министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генерального штаба Валерия Герасимова. Сделать это он планировал в Ростове-на-Дону; о планах Пригожина, вероятно, знал командующий ВКС РФ генерал Сергей Суровикин;

– Шойгу приказал ликвидировать наемников ЧВК "Вагнер", которые остались воевать на временно захваченных территориях Украины. На фронте отношение к вагнеровцам значительно ухудшилось.

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