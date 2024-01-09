Российские пилоты пожаловались, что замерзают на аэродроме, и попросили дров: в сети спросили координаты для 'согрева' ракетой

Российские пилоты на аэродроме "Миллерово" пожаловались, что замерзают из-за низкой температуры воздуха и попросили дрова для растопки печей. Также захватчики попросили предоставить им обычный автомобильный аккумулятор.

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Стоит отметить, что военное командование РФ решило наказать пилотов за жалобы, а в сети предложили более оптимальный вариант для "согрева". Нытьём российских захватчиков поделился Telegram-канал Fighterbomber, который ведет бывший военный летчик, капитан ВС РФ Илья Туманов.

Оккупанты заявили, что нуждаются в как можно большем количестве дров. Также пилоты попросили, чтобы им привезли обычный автомобильный аккумулятор.

Через некоторое время пост о просьбе помочь дровами удалили, а вместо него автор написал, что пилоты получили дрова, а вместе с ними и наказание от начальства. Однако российские военные не расстроились из-за выговора, а наоборот обрадовались, что теперь у них появился шанс не замерзнуть.

В то же время в сети предложили альтернативные варианты для "согрева" российских пилотов на аэродроме "Миллерово". Украинцы предложили отправить замерзшим оккупантам дроны вместо дров.

Также пользователи соцсети написали, что российских пилотов вместе с их самолетами можно "согреть" ракетами.

Стоит отметить, что военный аэродром "Миллерово" расположен в Ростовской области. На нем дислоцируется тактическая авиация российской оккупационной армии, в частности, истребители Су-30 и Су-34.

Напомним, в Челябинске, РФ, на аэродроме "Шагол" в ночь на 4 января сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Эти самолеты оккупанты активно применяют для нанесения авиаударов по линии фронта и мирным городам Украины.

Ранее сообщалось, что замерзающие без отопления жители подмосковного Воскресенска записали обращение к российскому диктатору Владимиру Путину и требуют решить проблему с отоплением. Так в некоторых квартирах среди зимы температура составляет всего 6 градусов.