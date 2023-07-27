Российские партизаны захватили радиовещание на пограничные РФ: передали 'привет' командующему оккупантов. Видео

Режим Путина сталкивается с потерей контроля над радиопространством. Оппозиционные группы в России, стремящиеся к свержению диктаторского режима, обратились к военным, гражданам и командующему группировкой "Запад" Евгению Никифорову.

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Обращение партизан появилось в эфире российского радио на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей. Российские партизаны передают "горячий привет" генерал-полковнику Никифорову (чтобы смотреть видео, доскролльте новость).

Российские повстанцы из организаций РДК и легиона "Свобода Россия" получили оперативную информацию о нахождении Никифорова на территории России во время его выступления. В настоящий момент командующий российскими силами осуществляет осмотр оккупированных позиций.

Партизаны не только обладают информацией о путешествии генерала Никифорова с инспекцией в армейские подразделения в приграничных районах, но также имеют подробные сведения о его маршрутах, местах остановки для ночлега, обедов и других деталях его передвижения. Эта информация позволяет партизанам действовать с учетом его распорядка и уязвимых моментов, чтобы эффективнее действовать против оккупантов.

"Евгений Валерьевич, мы знаем, где вы бываете, по каким дорогам передвигаетесь, где ночуете. Мы знаем даже, что вы вчера ели на обед. Мы гораздо ближе, чем вы можете себе представить. Охота на вас уже началась", – заявили партизаны.

Российские повстанцы настаивают на том, что генерал Никифоров неизбежно будет привлечен к ответственности за совершенные им преступления в различных местах, таких как Гостомель, Кременна и оккупированная Луганская область. Их решимость и уверенность указывают на то, что они намерены провести расследование и добиться справедливости в отношении действий генерала в этих регионах, где были совершены нарушения прав человека или военные преступления.

"Вы ответите за десятки тысяч убитых и раненых на войне российских солдат, за финансовые махинации на строительстве оборонительных сооружений. Ваше время истекло", – добавляют партизаны.

Повстанцы, борющиеся за свободу россиян против преступного режима Путина, также обратились к близкому окружению Никифорова.

"Спасибо за сотрудничество. Продолжайте делиться ценными показаниями. Так держать!", – сказали партизаны. В конце концов повстанцы призвали российских военных и граждан России помогать партизанам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В "Свободе России" заявили, что удачные рейды в Белгородскую область РФ, где добровольцы не встречали организованного сопротивления, показали слабые места Кремля.

– Президент РФ Владимир Путин накануне признал, что к атакам на Белгородщину РФ не была готова надлежащим образом, но пообещал "решить проблему".