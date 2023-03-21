Российские партизаны признались в подрыве здания ФСБ в Ростове-на-Дону: 'бавовна' должна цвести

Российское партизанское движение "Черный мост" взяло на себя ответственность за подрыв здания пограничного управления ФСБ РФ в городе Ростов-на-Дону 16 марта. В результате взрыва возник масштабный пожар.

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Партизаны рассказали подробности подготовки и реализации своего плана. Об этом они сообщили в Telegram-канале движения.

По их словам, они изготовили трехкилограммовое взрывное устройство на основе горючего аммонал и триперекись ацетона.

"Черный мост" берет на себя ответственность, вернее, заявляет о соавторстве в выращивании хлопка в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону. Официальные лица заявили, что там замкнула проводка и взорвались емкости с горючим. Почти не соврали, но есть нюансы. Емкость была одна, объемом около 3-х литров. В ней было горючее под названием "аммонал", около 3 кг. Внутри была меньшая емкость, с другим горючим под названием "триперекись ацетона". Внутри маленькой емкости была лампочка на 3,5 В от карманного фонарика", – выдали свой "рецепт" партизаны.

Автором его назвали мужчину под псевдо "Эскобар" – якобы именно он организовал подрыв.

"Эскобар" назвал российское ФСБ "оплотом лицемерия, насилия и несправедливости". По его словам, атаки вроде этой более эффективны для партизан, чем поджог военкомата или Z-машины.

"Поджог военкомата или Z-машины никогда не сравнится по эффективности и резонансности со значительным повреждением здания отделения федералов или ликвидацией индивида, являющегося сотрудником конторы", – заявил "Эскобар".

Он призвал других партизан переключаться на более значимые цели. Но предупредил, что каждую подобную акцию нужно тщательно готовить.

Партизаны отметили, что они соавторы диверсии в Ростове, в частности, придали "Эскобару" уверенность, что он не один против системы, а также "расширили технические возможности" и поделились "бюджетом" операции.

"Хорошая акция – это искусство или научная работа... Кто нам донатил, еще раз почет всем и каждому. Хлопок должен цвести!" – заявили партизаны.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 16 марта в Ростове-на-Дону произошел сильный пожар в здании пограничного управления ФСБ РФ. Перед вспышкой раздался мощный взрыв.

А 20 марта "бавовна" посетила оккупированный Джанкой. Там беспилотники уничтожили поезд с крылатыми ракетами.

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