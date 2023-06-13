'Российские 'элиты' понимают, что они проиграли, но легко нам не будет': у Буданова прокомментировали начало контрнаступления ВСУ

Российские "элиты" уже осознали свой проигрыш на войне в Украине. Они четко понимают, что вторжение в нашу страну было не просто ошибкой, а преступлением мирового уровня.

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Об этом завил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, доказательством этому является то, что российские оккупанты готовились к контрнаступлению Вооруженных сил Украины и это видел весь мир (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Здесь как в анекдоте – "вскрытие покажет", что у реального Путина (осознает он реальную картину на фронте или нет – Ред.). Но коллективный Путин понимает тупик, в котором находится. Коллективный Путин – это ближайшее окружение диктатора, люди, которые принимают решения, влияют на принятие решений. Конечно, оснований для оптимизма у них нет. Это не значит, что нам легко и будет легко. Враг готовился к активным действиям украинских Сил безопасности и обороны, весь мир видит сегодня в онлайн режиме эти многокилометровые рвы, инженерные сооружения, минные поля и тому подобное. Но глобально российская так называемая элита понимает, что они проиграли, что полномасштабное вторжение в Украину было не просто ошибкой, а преступлением", – заявил он.

По словам Юсова, на данный момент обязанности пресс-секретарей оккупационной армии выполняют лично Путин и глава минобороны РФ Сергей Шойгу. И такой поворот доказывает, что внутри государства-террориста больше никому не верят.

Представитель ГУР заявил, что очень скоро и сам народ РФ перестанет верить и своим властям.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал начало контрнаступление Вооруженных сил Украины. Он заявил, что наши защитники постепенно завоевывают позиции.

В то же время российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где идут тяжелые бои (22 боевых столкновения за сутки). На Запорожье и Херсонщине враг стоит в обороне.

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