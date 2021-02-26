Российские дипломаты с чемоданами толкали дрезину из КНДР. Эпичные фото и видео

Сотрудникам российского посольства в КНДР во время возвращения в РФ пришлось преодолеть часть пути, используя дрезину.

Соответствующие фото и видео опубликовала пресс-служба МИД страны оккупанта. На странице министерства в Twitter уточнили, что восемь дипломатов и членов их семей прибыли на территорию России 25 февраля (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Инцидент ведомство пояснило ограничениями путешествий из-за пандемии коронавируса.

"Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем", – написали в МИД РФ.

В итоге на дорогу у россиян ушло 32 часа на поезде, два часа на автобусе до ближайшей границы, а также пеший переход – больше километра по железной дороге с дрезиной.

Границу России и Северной Кореи люди пересекали по железнодорожному мосту через реку Туманная.

Отмечается, что на тележке перевозили вещи россиян, туда же усадили детей.

"Единственным мужчиной маленького отряда и главным "двигателем" несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей – его трехлетняя дочь Варя", – рассказали в Telegram-канале российского Министерства иностранных дел.

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