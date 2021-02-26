Российские дипломаты с чемоданами толкали дрезину из КНДР. Эпичные фото и видео
Сотрудникам российского посольства в КНДР во время возвращения в РФ пришлось преодолеть часть пути, используя дрезину.
Соответствующие фото и видео опубликовала пресс-служба МИД страны оккупанта. На странице министерства в Twitter уточнили, что восемь дипломатов и членов их семей прибыли на территорию России 25 февраля (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Инцидент ведомство пояснило ограничениями путешествий из-за пандемии коронавируса.
"Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем", – написали в МИД РФ.
В итоге на дорогу у россиян ушло 32 часа на поезде, два часа на автобусе до ближайшей границы, а также пеший переход – больше километра по железной дороге с дрезиной.
Границу России и Северной Кореи люди пересекали по железнодорожному мосту через реку Туманная.
Отмечается, что на тележке перевозили вещи россиян, туда же усадили детей.
"Единственным мужчиной маленького отряда и главным "двигателем" несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей – его трехлетняя дочь Варя", – рассказали в Telegram-канале российского Министерства иностранных дел.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Россия решила выслать дипломатов Германии, Швеции и Польши из-за того, что их видели на акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы.
МИД Украины назвало решение Москвы грубым нарушением международных обязательств, которое противоречит Венской конвенции.
Швеция, Польша и ФРГ выслали дипломатов РФ в ответ на аналогичные действия Москвы.