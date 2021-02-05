МИД Украины – о дипломатическом скандале в РФ: очередное брутальное нарушение
Министерство иностранных дел Украины назвало брутальным нарушением своих обязательств решение России выслать из страны дипломатов Германии, Швеции и Польши.
Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, которое опубликовано в его Telegram-канале. По мнению МИД, Москва пошла на него по надуманным причинам.
"МИД Украины выражает солидарность с дипломатами Германии, Швеции и Польши, которых Россия высылает по надуманным причинам", – сказано в сообщении.
Также в ведомстве подчеркнули, что решение противоречит Венской конвенции.
"Это очередной пример брутального нарушения Россией своих международных обязательств согласно международному праву", – пояснили в МИД.
Напомним, что Россия объявила дипломатов трех европейских стран – Германии, Польши и Швеции – персонами нон-грата после того, как они приняли участие в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Им было предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ.
В ответ на это польский МИД пообещал выслать из страны российского дипломата, а канцлер Германии Ангела Меркель пригрозила новыми санкциями Москве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Акции протестов РФ вспыхнули после того, как Навального задержали сразу после его возвращения из Германии. Там он проходил лечение из-за отравления "Новичком".
2 февраля Московский городской суд приговорил политика к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более $6,5 тысяч). Учитывая домашний арест, он должен провести в колонии общего режима 2,8 года.
После оглашения приговора в России вновь вышли на массовые протесты, которые закончились задержанием множества митингующих и применением против них силы.
Мировая общественность осудила решение российских властей о лишении Навального свободы и потребовала его освобождения.