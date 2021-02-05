МИД Украины – о дипломатическом скандале в РФ: очередное брутальное нарушение

Министерство иностранных дел Украины назвало брутальным нарушением своих обязательств решение России выслать из страны дипломатов Германии, Швеции и Польши.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, которое опубликовано в его Telegram-канале. По мнению МИД, Москва пошла на него по надуманным причинам.

"МИД Украины выражает солидарность с дипломатами Германии, Швеции и Польши, которых Россия высылает по надуманным причинам", – сказано в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что решение противоречит Венской конвенции.

"Это очередной пример брутального нарушения Россией своих международных обязательств согласно международному праву", – пояснили в МИД.

Напомним, что Россия объявила дипломатов трех европейских стран – Германии, Польши и Швеции – персонами нон-грата после того, как они приняли участие в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Им было предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ.

В ответ на это польский МИД пообещал выслать из страны российского дипломата, а канцлер Германии Ангела Меркель пригрозила новыми санкциями Москве.

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