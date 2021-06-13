Скорбит Тыва, рыдает пол-России. "Пол-России" - потому что усопшая сестра Шойги – все же, не Путин. Вот если бы великий вождь поник всей плешью – завыло бы все прогрессивное человечество: от Москвы до самого Каракаса. Ларису Кужугетовну забрал от нас проклятый ковид африканского происхождения. Уж где она его подцепила – теперь не докопаешься; известно, что шаманские камлания, заказанные её братом, оказались пустым битьем в бубны.

Равнодушные духи не вняли шаманским пляскам, и утащили 68-летнюю депутатшу на тот свет. Кстати, ничем иным, как мистикой не объяснить тот факт, что, уже находясь при смерти, Лариса Кужугетовна вела активную законотворческую деятельность, даже 9 июня продолжая голосовать за новые законы, штампуемые Госдумой. Вот что значит работать на износ. Короче, эта едроска износилась – выносите с Охотного ряда и тащите новую.

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А еще тащите новых судебных приставов. Тут в Адлере 60-летний Ардан Кочаян угомонил парочку, пришедшую выселять его из дома, в котором гражданин жил всю свою жизнь. Это дом его родителей, дом его детей, это – семейное гнездо, которое было решено разорить постановлением суда по заказу местной администрации. Просто дом стоит в лакомом месте, близко к морю – почему бы не отжать? И Ардан Кочаян в ответ на попытку выселения выселил по ту сторону жизни двоих соучастников этого беззакония. Жестокость в ответ на бесчеловечность – именно по такому принципу отныне будут выстраиваться взаимоотношения граждан с государством. Своеобразная "русская рулетка": крутани колесо смертельной Фортуны, испытай судьбу, узнай – кто кого сегодня уложит в русскую степную пыль? Превратится ли жертва в хищника или безропотно пойдет под нож? Вот Ардан Кочаян решил получить сатисфакцию, и двум представителям хищнической системы не повезло. И адлерское сафари может стать прологом к массовому явлению, когда отчаяние вылетает пулей из раскаленного от гнева ствола.

А в остальном – все стабильненько. И цены исправно растут внутри страны, и Россию привычно возят мордой по столу в забугорных судах. В Нидерландах Гаагский трибунал на этой неделе начал рассмотрение по существу дела о сбитом в 2014 году MH-17. Следствие изучило тонны материалов и пришло к выводу, что малазийский Боинг был сбит российскими военными с территории т.н. ДНР с применением ЗРК "Бук". Источники следствия — экспертизы криминалистов, справочные ракеты "Бука", натурные эксперименты с подрывами ракет, прослушки, телефонные биллинги, фотографии, видео, коммерческие спутниковые снимки и показания свидетелей – были тщательно проверены на достоверность. Россия же предоставила исключительно отфотошопленные снимки, которые министр Лавров именует "исчерпывающими". Вот за эту демонстративную наглость русских и окатили холодным душем презрения. Европейцам не понять наплевательского отношения людоедов к самому ценному – человеческой жизни. Но в России к такому привыкли. Ну, сбили и сбили, бывает. А то, что угробили 289 человек – ну, и что? Европейские бабы еще нарожают.

Но ожидание недели – конечно же, запланированная встреча Байдена с Путиным. В британском в Карбис-Бэй начался трехдневный саммит "Большой семерки", на котором мировые лидеры обсудят вопросы восстановления после пандемии, проблему изменения климата и вызовы, исходящие от России и Китая. Байден прилетел в Европу, чтобы наладить рычаги взаимодействия после ослабления их во времена президентства Дональда Трампа, о чем и заявил накануне: "Дать понять Путину и Китаю, что Европа и Соединенные Штаты по-прежнему близки, а "Большая семерка" будет действовать" - вот на что сделал акцент президент США. Прорывов же от встречи с Путиным не ждет никто. Скорее всего, Байден лично озвучит претензии к диктатору, а тот сделает вид, что принял к сведению, после чего два мира разъедутся в разные стороны: один – в XXI век, другой – в средневековую глухомань.

Внутри страны пещера зачищена, и на освободившемся месте можно строить желанный ГУЛАГ. Никаких "кремлевских башен с неоднородными интересами" в России больше нет, а вместо них по всему периметру политической пустыни будут возведены вышки с надзирателями, с высоты которых удобно просматривать и простреливать каждый пятачок. Времена хрестоматийной "диссиды" вернулись. Как и терпкий привкус страха, знакомый с детства в стране унылого беспломбирья. Прощай, колбасная мечта, и здравствуй, мандраж победившего холуйства. Дятлы-барабанщики постучат в каждую дверь с будничной проверкой на лояльность, ибо отныне это – основная скрепа людоедской диктатуры. Кто не уехал – будут вынуждены искать уникальные ниши, дабы встроиться в систему без ущерба для репутации. Но условия выживания будут ужесточаться с каждым днем, и однажды само понятие репутации станет синонимом роскоши для моралистов, которых неизбежно маргинализируют. В путинском сортире все должны одинаково благоухать говном, ежеминутно пачкая друг друга и демонстрируя чудеса морального падения. Чем глубже дно – тем выше вас поднимет социальный лифт-извращенец. Любая попытка сопротивления будет восприниматься системой как экстремизм – благо, законов напринимали столько, что пристрелить можно за любой косой взгляд в сторону опричника.

Долго ли это будет продолжаться – зависит от состояния здоровья Путина. В случае победы Чейн-Стокса окружение вождя вступит в схватку за удержание в своих руках наворованного. Но пророчеству Володина, скорее всего, суждено сбыться. В случае кончины идеального отброса, система не сгенерирует никого, кто был бы способен его заменить, и автоматически схлопнется. Дальний Восток и Восточную Сибирь сожрёт Китай, а европейские территории превратятся в криминальные анклавы, воюющие между собой. И если Третья мировая для России – тема спорная, то начало междоусобиц всероссийских ДНР – вопрос времени. Российская империя вступила в "возраст дожития" вместе со своим главным опарышем. И вместе с ним отправится в последний путь.

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