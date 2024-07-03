Российская ФСБ устроила 'охоту' на украинцев, вынужденных уехать в РФ

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину многие наши соотечественники вынуждены были бежать от войны на территорию РФ. Теперь за ними активно "охотятся" российские спецслужбы.

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Людей под давлением "убеждают" снимать видео в поддержку "СВО". Подробности сообщили в Центре национального сопротивления.

"Российская ФСБ под разными предлогами охотится на украинцев, которые вынуждены были уехать с Родины в РФ. Во время допросов украинцам предлагают записать видео в поддержку "СВО" в рамках информационной кампании против нашего государства, чтобы избежать проблем", – говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что спецслужбы государства-агрессора фактически используют украинцев как заложников ситуации.

"Такие действия являются очередным циничным преступлением Кремля, которое ради своей безумной античеловеческой политики использует горе людей, которых сама РФ лишила жилья и родного края", – добавили в Центре.

В ЦНС также призвали сообщать о причастных к проведению таких допросов представителях ФСБ, чтобы их можно было идентифицировать, а в будущем – привлечь к ответственности.

Напомним, ранее в ЦНС рассказывали, как оккупанты "работают" с детьми на временно оккупированных территориях Украины. Несовершеннолетних украинцев захватчики усиленно милитаризуют, их обучают обращению с оружием.

Также россияне вербуют украинскую молодежь в свои фейковые медиа на захваченных территориях. Эти медиа, финансируемые Кремлем, должны выглядеть как "голос местных", однако их возглавляют россияне, и все они были созданы после оккупации.

Под особым "вниманием" находятся подростки и на территории РФ. Там 17-летних воспитанников "патриотических" организаций активно вербуют на войну против Украины, убеждая их подписывать контракты на службу в российской армии сразу после достижения совершеннолетия.