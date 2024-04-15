Российская 'элита' зачищает в 'Википедии' данные о санкциях, связях с Кремлем, имуществе и даже гражданстве РФ – СМИ

В России начали "зачищать" биографические статьи в "Википедии", посвященные российским миллиардерам, топменеджерам, артистам и прочим "элитам". Из текстов удаляют информацию о санкциях, связях с российским диктатором Владимиром Путиным, помощи оккупированному Донбассу и даже российском гражданстве.

К таким выводам пришли журналисты-расследователи "Важных историй" и Wikiganda, изучившие правки около ста биографических статей в русско- и англоязычной версиях "Википедии". Также они узнали, что в 2023 году удаление статьи из онлайн-энциклопедии могло стоить около $5 000 – именно такую сумму предлагали за эту услугу одному из редакторов. Хотя еще до 24 февраля 2022 года российские "топы" любили видеть статьи о себе в базе вики-сайта.

Как установили журналисты, правки были внесены, в частности в статью о дочерях Путина – Марии Воронцовой и Екатерине Тихоновой. Анонимы пытались удалить информацию о санкциях, а также сведения из расследования "Важных историй" и Der Spiegel о ребенке Тихоновой.

Также, по данным расследователей, из биографии певицы Анны Нетребко попытались вычеркнуть данные о связях с Путиным, помощи Донбассу и украинских санкциях. Анонимы пытались скрыть информацию и о роскошном образе жизни сына спикера Кремля Дмитрия Пескова Николая Чоулза. А вот бывший совладелец российской телекоммуникационной компании Yota Денис Свердлов еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину временно стал "миллиардером из Грузии", утверждают журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский журналист Михаил Ткач сообщил, что, несмотря на все санкции, российские "элиты" продолжают покупать не просто дорогие иномарки – а новейшие модели мировых автомобильных брендов. К примеру, чеченский лидер Рамзан Кадыров во время полномасштабной войны в Украине смог обновить автопарк самыми дорогими "немцами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!