"России оставляют все меньше выбора": Медведев попытался напугать НАТО угрозами, но "забыл" об ударе по штабу ЧФ РФ

Заместитель председателя Совбеза РФ и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев разразился новыми угрозами в адрес стран НАТО. Он выдал, что России не оставили выхода, кроме прямого конфликта с Альянсом, "превратившегося в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси".

Об этом сторонник российского диктатора Владимир Путин написал в Telegram. Он отметил, что результатом станут гораздо большие потери для человечества, чем в 1945 году.

Причинами возможного прямого противостояния РФ и НАТО Медведев определил три события:

– "Братание" канадского премьера Джастина Трюдо в своем парламенте с "нацистами", под которыми экс-президент РФ, вероятно, имел в виду украинскую делегацию во главе с президентом Владимиром Зеленским.

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– Поставки Украине танков Abrams из арсеналов НАТО.

– Обещания ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System киевским властям.

Рассыпая угрозы и запугивания, Медведев "забыл" о потерях, понесенных на фронте российской армией, а также об ударе, нанесенном по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

В британской разведке оценили, что повреждения флота в результате многочисленных атак украинских сил серьезны, хотя и локальны. Вероятно, что Черноморский флот окупантов может быть менее способен к расширенному региональному патрулированию и блокаде украинских портов.

В ССО ВСУ сообщили, что в результате удара по штабу в Севастополе ликвидировано 34 офицера ВС РФ. В их числе, в частности, командующий ЧФ РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобные угрозы звучат от Медведева не впервые. Ранее он пугал США "новым терактом в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей" и даже ядерным ударом, а также жаловался на якобы "хамство и отвратительную самовлюбленность западных стран".

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