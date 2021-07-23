В четверг, 22 июля, стало известно, что Россия выдала Беларуси бойца ММА Алексея Кудина в нарушение запрета Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). "Несмотря на то, что 21 июля Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Кудина, апелляционный суд Москвы оставил в силе решение выдать спортсмена Беларуси. По словам адвоката, Алексея уже днём не было в СИЗО Зеленограда. Сегодня утром стало известно, что бойца тайно вывезли из России в Беларусь", — сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности в своём Telegram-канале.

В Беларуси против Алексея Кудина возбуждено уголовное дело о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Его обвиняют в участии в несанкционированных акциях протеста против Александра Лукашенко, которые начались в Беларуси после объявления итогов очередных президентских выборов в августе 2020 года. Бойца ММА арестовали в Москве ещё в январе 2021 года, но только 21 июля, в день, когда ЕСПЧ постановил запрет на его экстрадицию из-за угрозы преследования и пыток, российский суд признал законным решение об экстрадиции. На следующий день, 22 июля, Алексей Кудин оказался в СИЗО-1 Минска.

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Указанное решение — не первое и не последнее решение ЕСПЧ, нарушенное Россией. В частности, в прошлом году суд принял 41,7 тыс. жалоб, из них в отношении РФ — 8 923. В абсолютных цифрах РФ заняла второе место в мире по количеству поступивших жалоб. Правозащитники говорят, что Россия не просто находится в лидерах по нарушениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод — 2/3 всех нарушений касаются права на жизнь. К наиболее часто нарушаемым российскими властями статьям относятся: ст. 3 "Запрет пыток и унижающего человеческое достоинство обращения", ст. 5 "Право на свободу и личную неприкосновенность" и ст. 6 "Право на справедливый суд".

Решения ЕСПЧ обязаны выполнять все государства-члены Совета Европы, в который входит Россия. Однако российские власти игнорируют большинство решений европейской инстанции, а некоторые — публично отказываются исполнять. К примеру, 17 февраля 2021 года ЕСПЧ потребовал незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда, принимая во внимание риск для его жизни и обстоятельства лишения свободы. В России назвали это требование "заведомо неисполнимым", а также заявили, что требование освободить политика — это "ещё один элемент вмешательства Запада во внутренние дела России".

В марте 2021 года Комитет Министров Совета Европы (КМСЕ) опубликовал ежегодный отчёт, в котором сказано, что в 2020 году РФ не смогла выплатить в срок порядка трети компенсаций по решениям ЕСПЧ. В 620 из 750 дел Россия не смогла подтвердить выплату компенсаций в установленный срок — европейские бюрократы ожидали подтверждений более полугода с момента истечения срока. В указанном отчёте также сказано, что российские власти выплатили гражданам компенсаций по решениям ЕСПЧ на сумму 11,5 млн евро — это почти в два раза меньше, чем в 2019 году, когда сумма выплат составила 28,5 млн евро.

Долги растут как снежный ком. К примеру, 22 июня 2021 года стало известно, что ЕСПЧ обязал Россию выплатить 125 жителям чеченской станицы Бороздиновская компенсацию в размере почти 2 млн евро по делу о "зачистке", совершенной военнослужащими Минобороны в 2005 году. Заранее понимая, к чему всё это идёт, в 2020 году российские власти внесли в законодательство изменения, устанавливающие примат национального права над международным. В частности, в законе "О международных договорах Российской Федерации" сказано, что Конституционный суд теперь имеет полномочия проверять решения международных судов и межгосударственных органов на предмет возможности их исполнения, "если они противоречат основам публичного правопорядка РФ". По мнению правозащитников, указанные изменения были направлены как раз на сокращение сотрудничества России с ЕСПЧ, куда зачастили граждане.

С учётом всего этого, 22 июля, по злой иронии, в тот самый день, когда стало известно о нарушении Россией очередного решения ЕСПЧ — запрета экстрадиции Алексея Кудина из России в Беларусь — на сайте Генпрокуратуры РФ появился пресс-релиз о том, что "Российская Федерация обратилась в Европейский Суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод". В списке претензий России к Украине целых десять пунктов, и они "достойны" цитирования.

Итак, "жалоба касается следующих основных групп нарушений:

— ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в г. Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в г. Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой „антитеррористической операции“;

— практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путём запрета работы средств массовой информации, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан;

— политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей;

— политика дискриминации российских компаний и предпринимателей;

— гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооружёнными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации;

— лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти;

— блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова;

— нападения на дипломатические, консульские и иные представительства Российской Федерации на Украине;

— крушение самолёта авиакомпании „Малазийские авиалинии“, выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г., вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, и гибель 298 человек — всех пассажиров и членов экипажа;

— отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений".

В сообщении Генпрокуратуры РФ сказано, что часть претензий "связана с допускаемыми украинскими властями нарушениями непосредственно в отношении российских граждан". Якобы "на территории Украины значительное количество российских граждан подвергается жестокому обращению, их имущество уничтожается или повреждается, российский бизнес подвергается дискриминации". В сообщении также сказано, что "в непосредственной близости от российской границы Вооружёнными силами Украины ведутся боевые действия, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья российских граждан, проживающих в приграничных регионах, и вынуждающие тысячи украинских граждан искать убежище на российской территории".

В жалобе "заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер", "обязывающих Украину незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке".

К пресс-релизу идёт приложение на десяти листах. Особо впечатлительным не читать — всем остальным советуем прочесть, чтобы понимать подоплёку всех тех нарративов, которые транслируют некоторые "украинские" СМИ, общественные деятели, политики и прочие. Отдельно хочется поблагодарить автора приложения за то, что он кропотливо собрал нарративы в один документ — "в комплекте" со статьёй Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" получилось нечто вроде "полного собрания сочинений роспропаганды".

В феврале 2021 года Украина подала в ЕСПЧ девятую по счёту межгосударственную жалобу против России из-за политических убийств. Российские власти продолжают "целенаправленные убийства предполагаемых противников Российской Федерации", санкционированные государством спецоперации устраиваются как в России, так и за её пределами, в том числе в странах-членах Совета Европы, "вне ситуации вооружённого конфликта".

Рассмотрение поданных Украиной жалоб ещё продолжается, но часть обвинений в адрес России судьи сочли частично приемлемыми. К примеру, 14 января 2021 года ЕСПЧ вынес промежуточное решение по межгосударственной жалобе "Украина против России (Крым)". Европейская инстанция признала обоснованными такие обвинения Киева в адрес Москвы, как незаконное навязывание российского гражданства жителям Крыма, произвольные рейды в частные дома, экспроприация имущества без компенсации и подавление нероссийских СМИ и украинского языка в школах.

Россия пытается вызвать резонанс и всеобщее осуждение Украины на международной арене, отвлечь внимание от происходящего на временно оккупированных территориях, но — роет себе яму. У официального Киева будет ещё один повод встретиться в суде с Москвой по поводу грубого и систематического нарушения Россией прав человека, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти РФ прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины.

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