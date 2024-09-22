Родственники мобилизованных вышли на протест у здания Минобороны РФ в Москве: чего они требуют. Видео

Женщины и дочери российских захватчиков, мобилизованных на войну в Украине, устроили акцию протеста в Москве у здания минобороны страны-агрессора. Официально власти "не замечают" митингующих женщин, хотя последние говорят о бессрочном протесте и даже собираются ночевать на митинге.

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Как сообщают правозащитники из ОВД-Инфо, против демонстрации уже собрали "пикет провокаторов". Также митингующих задерживают правоохранители. Задержали даже журналистов, которым в полиции "намекнули о нежелательности освещения события в СМИ".

Акция организована женщинами из организации "Белые платки", она приурочена к тому факту, что ровно два года назад власти РФ объявили частичную мобилизацию. Родственники окупантов требуют отпустить их мужчин домой.

Всего к зданию минобороны решилось прийти около двадцати женщин и девочек. Примерно столько же собралось и провокаторов. Протестующих оскорбляют и доводят до слез, предлагают женам окупантов "присоединиться к контракту", чтобы быть со своими мужьями.

Задержанные журналисты подходили к зданию ведомства еще до начала акции. Но они сфотографировали автозак недалеко от здания, после чего их сразу задержали и продержали в отделении полиции полдня.

Задерживать родственниц мобилизованных начали уже после 20:00, после того, как они сообщили, что планируют оставаться возле здания минобороны на ночь. К зданию приехали полицейские автозаки, задержали около десяти человек. Силовики говорили, что "намерены провести профилактические беседы".

Как сообщал OBOZ.UA, в России заявили, что они не собираются участвовать во втором Саммите мира, который Украина хочет провести этой осенью. В Москве цинично издали, что страна-агрессор якобы не отказывается от дипломатического урегулирования войны, однако настаивают на своих условиях.

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