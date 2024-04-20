РФ выдала рекордное количество виз гражданам Непала для возможной отправки на войну в Украину – СМИ

На протяжении 2023 года страна-агрессор Россия выдала 3037 виз гражданам Непала, что стало абсолютным рекордом. Это может быть связано с тем, что Кремль активно вербует непальцев воевать в рядах своей преступной армии против Украины.

Об этом говорится в статистике министерства иностранных дел страны-агрессора, передает российское издание "Медиазона". СМИ пишет, что самой распространенной целью въезда граждан Непала в РФ стал туризм (1 756).

Также среди целей есть работа (660) и образование (459). Как утверждают журналисты, страна-агрессор не выдавала такого числа виз даже до пандемии коронавируса.

Издание отметило, что, скорее всего, рост количества выданных виз непальцам и представителям других стран может быть связан с войной в Украине. Журналисты напомнили, что американский телеканал CNN в феврале 2024 года сообщил, что РФ завербовала для отправки на войну в Украине 14-15 тысяч непальцев.

По данным телеканала, граждане Непала, которые вместе с российскими оккупантами хотят воевать против ВСУ, въезжают в РФ по туристической визе. Кремль предлагает им зарплату в $2 тысячи, а также и ускоренное оформление российского гражданства.

Согласно данным Пограничной службы ФСБ, в 2022 году на территорию РФ въехали всего 72 непальских туриста, а уже в 2023-м их стало 1 039.

Как сообщал OBOZ.UA, у РФ заканчивается мобилизационный ресурс, поэтому она ищет наемников по всему миру, в частности, в южных странах с тяжелой экономической ситуацией. В настоящее время в украинском плену находятся граждане Непала, Кубы, Сьерра-Леоне и Сомали.

Ранее в ЦНС сообщали, что в РФ существует механизм вербовки иностранных студентов на войну против Украины. К службе привлекают китайцев, непальцев, узбеков, египтян, молдаван, шриланкийцев. Основная мотивация таких наемников – финансовая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!