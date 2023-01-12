РФ может развалиться по двум причинам, первым отвалится Краснодарский край, – оппозиционер Рыклин

Существует две наиболее вероятные причины развала Российской Федерации. Первым может выйти из состава РФ Краснодарский край.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Александр Рыклин. "Я исключаю попытку введения войск НАТО на территорию России, пока здесь есть ядерное оружие", – заметил он.

Как убежден оппозиционер, триггеры развала России находятся внутри страны.

Первая возможная причина – заговор силовиков с целью смены путинского режима. Например, когда "найдутся пять ответственных армейских генералов, которые в коалиции с генералами спецслужб решат, что хватит, надо уже что-то с этим делать и возвращать страну в какое-то человеческое русло", – предположил Рыклин.

Вторая возможная причина – неожиданный всплеск народного гнева против властей. "Такие вещи очень сложно предсказывать. Но если в Москве на улицы выйдет миллион человек, тогда это тоже может послужить тем триггером, который приведет к каким-то серьезнейшим последствиям", – убежден оппозиционер.

По его оценкам, не Кавказский регион станет первым, заявившим о выходе из РФ. "Здесь я вижу большие перспективы, например, у Краснодарского края. Они скажут: у нас все хорошо, климат хороший, пшеница растет, выход к морю – вот он. Мы ни на какую Украину не нападали, это было решением центральных властей".

Как писал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Гарри Каспаров заявил, что настоящие патриоты России должны способствовать победе Украины в войне. По его прогнозам, РФ повторит судьбу Советского Союза.