Каспаров: задача российских патриотов – добиваться победы Украины, империя мертвецов обречена

Все, кто считает себя подлинным патриотом России, а не собирательным образом медведя, водки и балалайки, должны способствовать победе Украины в этой кровопролитной освободительной войне. После того как россияне целиком искупят вину за вторжение и нанесенные потери соседнему государству, они сами смогут построить демократическую правовую страну.

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Такого мнения придерживается российский оппозиционер и диссидент, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. У себя в блоге он написал свое видение будущего России, в котором она совершенно точно повторит сценарий СССР.

"Крах империи неизбежен и предопределен исторически. В какой форме это произойдёт – мы точно не знаем. Важно понимать, что остановить этот процесс нельзя так же, как в 1991 нельзя было остановить процесс распада СССР. Это мертвецы, которым нет места среди живых", – указал он.

Каспаров отметил важную роль Запада в этом процессе краха империи. Именно лидеры стран свободного мира должны стать гарантами, что для России это финальная война в форме Федерации.

"Пролонгация войны повышает цену не только для Украины и России, но и для всего мира, потому что распад примет ещё более неконтролируемую форму", – подчеркнул аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Каспаров указывал, что на сегодняшний день Украина – является флагманом всего свободного мира. Именно поэтому Запад не должен медлить с предоставлением вооружений в помощь ВСУ и должен поставить Россию на место.

Также оппозиционер убежден, что для коллективного Запада в качестве мотивации к оказанию помощи Украины должна послужить реальная одержимость Путина. Диктатор готов снести большую часть нашей страны с лица земли, по сценарию Хиросимы и Дрездена во времена Второй мировой.

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