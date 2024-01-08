Кремль обеспокоен возможным восстанием в России: в Сибирском батальоне рассказали о ситуации

Кремль обеспокоен возможным восстанием в регионах Сибири. С целью предотвращения подобных ситуаций в Бурятии был организован штаб, предназначенный для противодействия угрозам сепаратизма и национализма.

Видео дня

Об этом сообщили в Сибирском батальоне Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ главы Республики Бурятия А. Цыденова с утвержденным поименным составом штаба был опубликован на официальном портале республики.

В батальоне отметили, что подобный документ вряд ли инициатива снизу. Вероятно, создание штаба является приказом из Москвы, типичным для тоталитарного государства. Очевидно, что подобные организации уже действуют или будут созданы в других регионах Сибири, а возможно и по всей России. Особенно это касается территорий, где проживают коренные народы.

Московское руководство правильно учитывает перспективы недалекого будущего для России. Ситуация постоянно движется к возникновению массового движения за национальную независимость и самоуправление. Одновременно эта перспектива вдохновляет бойцов Сибирского батальона.

"Мы готовимся к окончательному разрушению "тюрьмы народов" под названием РФ. Мы готовимся принести на нашу землю свободу и справедливость. В этом нам помогает не только Украина, которая предоставила возможность получить отличную подготовку в рядах ВСУ, но и волонтеры и инструкторы из западных стран. Нас поддерживают не только соотечественники, но и волонтеры из Польши, Литвы и других балтийских стран. Мы с нетерпением ждем получения опыта от натовских инструкторов. Нас становится все больше. Свобода и восстановление справедливости все ближе", – подчеркнули бойцы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы Сибирского батальона, состоящего преимущественно из представителей российских этнических меньшинств из-за Урала, рассказали, почему встали на защиту Украины. Военные заявили, что хотят таким образом попытаться "смыть кровь Бучи". Победу в Украине они рассматривают как возможность свергнуть режим Путина и получить для своего народа независимость от России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!