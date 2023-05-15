Референдум за независимость: новые регионы России требуют отделения

12 мая в Варшаве прошла пресс-конференция по подведению итогов национального онлайн-референдума за самоопределение республик Российской Федерации. Голосование о независимости пяти регионов России: Кенигсберга (Калининград и область), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубани (Краснодарский край), Сибири и Урала прошло с 16 февраля по 28 февраля 2023 года. В Чувашии, Карелии, Белгородской, Новгородской и Воронежской народных республиках также начнутся референдумы за независимость

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Об этом сообщает Оргкомитет Национального онлайн-референдума по самоопределению республик России.

На пресс-конференции было объявлено о начале новых референдумов за самоопределение и независимость новых пяти регионов – Чувашии, Карелии, Белгородской, Новгородской и Воронежской народных республик.

Итоги онлайн-референдумов показали стремление к регионам своей независимости.

"Идеи, которые сейчас витают в большинстве регионов России – стать независимыми от Москвы и покончить с последней империей, которой точно не место в современном мире", – отметил народный депутат Украины Олег Дунда, выступавший модератором на конференции.

Важно, что и Россия сейчас слаба, как никогда раньше, и очень боится свободных граждан и онлайн-референдумов. Москве уже не удается запугать регионы и распад "Российской империи" необратим, утверждают участники конференции.

На пресс-конференции было принято решение о дальнейших действиях и стремлениях регионов к признанию их международным сообществом. Поэтому были проговорены планы и определены дальнейшие действия инициативных групп:

подготовка обращений к международным институтам (ООН, Совет Европы, Европарламент) о признании новых независимых государств;

формирование группы по разработке первичных государственных документов;

разработка цифрового гражданства и внедрение его в правовое поле через прецедентное право;

подготовка проекта эксплуатации природных ресурсов и привлечение инвестиций.

На конференции было принято решение о необходимости проведения онлайн-исследования в отношении лидеров, способных возглавить новые независимые республики. Важным результатом пресс-конференции стало объявление парада новых референдумов за самоопределение и независимость новых пяти регионов – Чувашии, Карелии, Белгородской, Новгородской и Воронежской народных республик. Представители этих регионов, которые вошли в инициативную группу, записали видеообращение с призывом перестать терпеть унижение от Москвы, которая отправляет жителей регионов на войну, грабит налоги и лишает свободы, и выйти на онлайн-референдумы и проголосовать за независимость своих регионов.

С 15 по 30 июня на сайте пройдут онлайн-референдумы по самоопределению Чувашии, Карелии, Белгородской, Новгородской и Воронежской народных республик. Также в настоящее время на сайте будут проведены онлайн-исследования по лидерам, которые способны возглавить новые независимые республики Кенигсберг (Калининград и область), Ингрию (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубань (Краснодарский край), Сибирь и Урал.

По данным, полученным в ходе опроса, за отделение Кенигсберга проголосовало 72,1% 27,9% – против. За независимость Ингрии – 66,2%, 33,8% – против. По Кубани – 55,7% за независимость, 44,3% – против. За независимость Сибири проголосовали 63,9%, 36,1% выступили против. Независимость Урала поддерживает 68,2%, не поддерживает идею 31,8%. Всего в онлайн-референдуме приняло участие 5 млн 634 человека. При этом были попытки "Роскомнадзора" заблокировать сайт, на котором проходило голосование.