Явка на выборах начальника мордора составила около 55%, пуйло набрало 70-75%, Даванков — 16-18%, остальные — ещё меньше, испорченных бюллетеней — примерно 5%.

Такие результаты, со слов Максима Каца, которому верю, следуют из протоколов на участках, где были независимые наблюдатели, а также из экзитпол-пола, проведённого командой Б. Надеждина с 50 тыс. опрошенных.

Конечно, полная независимость и наблюдателей, и Надеждина, и тех, кто был опрошен, вызывает определённые сомнения, однако же, к примеру, тому же Надеждину подставляться с левыми результатами (а правда всё равно когда-то будет известна) нет смысла.

Так что предполагаю, что эти данные близки к реальным и что власть при этом не очень препятствовала их обнародованию: пусть все знают, что Путин всё равно победил, хотя кто-то и преувеличил некоторые официальные цифры.

Итак, мордор за путина действительно голосовал. И за всё им творимое — ответственность общемордорская.

Это не пуйло сделало такой народ. Это такой народ сделал себе вот такое пуйло.