Реальные фотографии законченного после строительства дворца Путина выложили в сеть
Посмотрел последнее расследование про дворцы Путина. Ну оно россиянам уже не интересно — вышло 20 января утром. Россияне аргументировано считают, что если их президент жулик и бандит, то и они могут себе позволить воровать и грабить.
Мне собственно глубоко по барабану на россиян и их феодализм. Отмечу только одну вещь, которая зачетно характеризует всех этих феодалов с их феодализмом.
После того, как вышел первый фильм про дворец в Генеджике, всю лепнину с золотом и деревом (черным и красным, и фиолетовым) во всем дворце (17 тыс.кв.метров) содрали, чтобы показать опровергающий фильм.
А затем (!!) снова год лепили назад по тому же плану из новых материалов.
"Абсолютная власть развращает абсолютно" (Макиавелли).
ПС — ну и еще оно все убого очень выглядит как в бане у уголовных авторитетов, не смотря на примерно двухмиллиардные затраты в баксах.
В этом ролике Мария Певчих и Георгий Албуров показывают настоящие фотографии путинского дворца, чтобы окончательно развеять все сомнения.
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