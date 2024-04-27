Разведка Британии: в РФ все чаще осуждают военных за убийства

В России значительно возросло количество случаев убийств, совершенных русскими солдатами по возвращении из войны против Украины. Вероятно,это отчасти обусловлено психическими расстройствами.

Речь идет о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и десенсибилизации к насилию на поле боя. Об этом сообщает разведка Минобороны Британии.

Сайт "Медиазона" 18 апреля 2024 года сообщил, что в 2023 году в России было осуждено 116 российских военных за убийства. Это почти в 9 раз больше, чем в прошлом году. В 2022 году было 13 осуждений, а в 2021 – 11.

Согласно данным газеты New York Times от 8 апреля 2024 года, около 15 тысяч помилованных заключенных вернулись в Россию из зоны боевых действий.

Российское медиа "Верстка" сообщило, что против бывших осужденных было возбуждено 190 уголовных дел, из них 20 – об убийстве или покушении на убийство в 2023 году.

24 апреля 2024 года Кировский суд приговорил экс-узника из группы "Вагнера" к 22 годам за убийство и изнасилование пожилой женщины.

Британское Минобороны считает, что большое количество убийств, совершенных русскими солдатами и ветеранами, частично связано с хроническими проблемами психического здоровья, возникающими в результате войны. Среди таких проблем – посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и снижение чувствительности насилия на поле боя.

Вероятно, насилию также способствует то, что бывшие заключенные употребляют алкоголь и наркотики из-за "низкого морального состояния и скуки". Это затрудняет их возвращение к обществу, особенно когда есть предыдущая склонность к преступности и насилию.

Как писал OBOZ.UA, военные суды страны-агрессора России в марте 2024 года рассмотрели рекордное количество дел о дезертирстве. Параллельно с этим наблюдается рекордное количество просьб россиян об убежище в иностранных государствах.

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