Установлен "рекорд": разведка Британии оценила масштаб дезертирства в армии Путина

Военные суды страны-агрессора России в марте 2024 года рассмотрели рекордное количество дел о дезертирстве. Параллельно с этим наблюдается рекордное количество просьб россиян об убежище в иностранных государствах.

Об этом заявила британская разведка. Ее отчет был опубликован 24 апреля в аккаунте на платформе X (ранее Twitter) министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Российское издание "Медиазона" (позиционирует себя как оппозиционное) собрало информацию и выяснило, что в марте приговоры за дезертирство получили 64 военнослужащих ВС РФ.

Общее известное количество дел с момента т. н. частичной мобилизации (сентябрь 2022 года) – 7400. Наибольшее количество дел о дезертирстве приходится на Московскую область – 496.

"Многие солдаты, которых удалось разыскать и которые предстали перед военным судом, получив условные сроки, вернулись в свои части и на передовую", – сказано в отчете.

Британские разведчики отметили, что россияне, в том числе те, которые попали на "СВО" по "частичной" мобилизации, "обязаны оставаться на военной службе на неопределенный срок с небольшой перспективой увольнения".

Также в ведомстве обратили внимание на то, что рекордного уровня достигло количество просьб о предоставлении убежища в западных странах от граждан России, которые уклоняются от службы.

Как писал OBOZ.UA, на временно оккупированном левобережье Херсонской области фиксируются случаи, когда российские захватчики самовольно покидают места временной дислокации. Соответствующие доклады подавало руководство группировки ВС РФ "Днепр", заявили ранее агенты партизанского движения "Атеш".

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