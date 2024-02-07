Разведка Британии: руководство РФ убеждено, что устранило любую угрозу со стороны ЧВК 'Вагнер'

Росгвардия, вероятно, готовит новое добровольческое военное подразделение, состоящее из опытных бойцов ЧВК "Вагнер". Кремль рассматривает этот шаг как возможность устранить любую потенциальную угрозу, которую группа "Вагнера" может представлять для безопасности российского режима.

Об этом сообщило Министерство обороны Британии. Росгвардия готовит этот добровольческий корпус по укреплению военных усилий в Украине и расширению российского влияния в Африке.

Недавно Антон (Лотос) Елизаров, новый полевой командир российской частной военной компании "Вагнер", выступил в своем первом видеообращении после гибели предыдущих лидеров компании Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина в авиакатастрофе в августе 2023 года.

В своем видео Елизаров показал расположение новой штаб-квартиры "Вагнера" в "казацких лагерях", вероятно, в находящемся на юге России Ростове рядом с казармами 150-й мотострелковой дивизии России. Он также отметил, что на новой базе "Вагнера" будет размещен новый Добровольческий корпус национальной гвардии России (Росгвардии), что указывает на подчинение "Вагнеру" Росгвардии.

"Российское государство, вероятно, санкционировало строительство новой базы "Вагнера" и, вероятно, считает, что, подчинив "Вагнер" Росгвардии, она устранила любую потенциальную угрозу, которую "Вагнер" может представлять для безопасности российского режима", – отметили в министерстве.

Ранее в британской разведке сообщалось, что по состоянию на начало февраля 2024 года в Беларуси находятся до тысячи наемников российской частной военной компании "Вагнер". Они задействованы в обучении белорусских военных и спецназовцев.

Напомним, ранее разведка Британии указала на большую проблему российской армии. Ею стала коррупция, справиться с которой Россия вряд ли сможет. Об этом в минобороны Британии заявили после выхода расследования одного из российских оппозиционных изданий по коррупционным схемам и системе взяток, процветающих в российской армии.

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