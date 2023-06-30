Разведка Британии рассказала, во сколько РФ обходится война против Украины: Кремль пытается скрыть цифры

Бюджет военных расходов России на 2023 год составляет около 6,6 трлн рублей ($85,8 млрд). Очевидно, именно в такую сумму стране-агрессору обходится ведение войны против Украины.

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Такие данные содержатся в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) за июнь. В то же время в разведке Великобритании подчеркнули, что Кремль в любом случае пытается скрыть цифры.

Отмечается, что указанная сумма равняется примерно 4,4% российского ВВП по сравнению с 3,6% в 2021 году – до полномасштабного вторжения в Украину.

Однако настоящие военные расходы РФ остаются неизвестными из-за недостаточной прозрачности. В частности, говорят в британской разведке, россияне используют засекреченные статьи бюджета, составляющие примерно 22% от общего бюджета РФ.

"Хотя лишь часть оборонного бюджета тратится на войну против Украины, увеличение расходов подчеркивает стоимость деятельности России в Украине", – говорится в отчете.

Там добавили, что также РФ почти наверняка будет иметь дело с дополнительными прямыми бюджетными расходами на оборону из-за войны, включая расходы на безопасность во временно захваченных украинских регионах и оборонные меры в приграничных с Украиной регионах РФ.

В марте издание Bloomberg сообщило, что Россия скрывает беспрецедентную треть своих бюджетных расходов, и это является убедительным показателем того, как год войны против Украины изменил государственные финансы и экономические приоритеты государства-террориста.

Тогда отмечалось, что расходы Кремля на войну возрастут на 43% от официально запланированных: в РФ было заложено $65 млрд из $143 млрд, предусмотренных на содержание всего силового блока.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты Forbes посчитали, сколько стоит уничтожить в Украине оккупанта и технику армии РФ. В обоих случаях самым дешевым орудием для "демилитаризации" врага оказался гражданский дрон, а самым дорогим – переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

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