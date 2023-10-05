Разведка Британии объяснила масштабные учения по обороне, которые устроили в России

В последние дни РФ проводит учения гражданской обороны на большей части своией территории, исходя из сценария крупномасштабного международного вооруженного конфликта. Такие учения страна-агрессор организовывает ежегодно уже на протяжении 11 лет, и даже учитывая войну против Украины, маловероятно, что Москва существенно изменила свою позицию национальной готовности за последние месяцы.

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 5 октября. В ведомстве отметили, что учения гражданской обороны в России проводятся ежегодно с 2012 года и приурочены ко Дню гражданской обороны, который отмечают в этой стране 4 октября.

Учения в этом году вряд ли будут кардинально изменены или расширены, считают в британской разведке.

"На протяжении нескольких поколений СССР, а затем и Россия уделяли внимание внутренней подготовке к крупному конфликту. Однако, даже несмотря на продолжающуюся войну в Украине, маловероятно, что РФ существенно изменила свою позицию национальной готовности за последние месяцы", – говорится в сводке.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– В российском Волгограде 4 октября провели учения по тревожному спецсценарию, который допускал всеобщую мобилизацию, частичное военное положение, разрушение 70% домов и 100% объектов критической инфраструктуры.

– Накануне по всей РФ на минуту включили сигнал воздушной тревоги. Россиянам объяснили, что главная цель тренировки – "проверка готовности к действиям по предназначению".

– Ранее Москва провела учения в Белгородской области, главной целью стала подготовка диверсий на границе с Харьковской и Сумской областями Украины.

– В сентябре НАТО впервые провело учения по отработке пятой статьи Альянса, которая касается коллективной обороны в случае агрессии против одного из членов.

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