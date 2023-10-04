"Город разрушен, мобилизация проведена": в Волгограде россиянам устроили подготовку к войне по "спецсценарию"

В Волгограде 4 октября, когда в российских регионах объявили масштабную "тренировку сил гражданской обороны", провели учения по довольно тревожному спецсценарию. Он допускал всеобщую мобилизацию в РФ, частичное военное положение, разрушение 70% домов города и 100% объектов жизнеобеспечения.

Местные СМИ отметили, что тренировки провели в том числе для несовершеннолетних, которые учатся в школах и вузах. При этом утром во вторник, 4 октября, коммунальщики убирали листья и подкрашивали здания на улицах, куда должен был приехать губернатор Андрей Бочаров.

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Также легенда учений не исключала возможного возникновения зон сильного радиоактивного загрязнения, в том числе в результате применения оружия массового поражения.

В местном лицее № 9 на место проведения учений прибыли представители власти. Детей посадили в желтые автобусы и провели "эвакуацию".

"Чиновников при этом называли гостями, а после их отъезда все участники ушли на "разбор полетов", – написало одно из волгоградских изданий.

Журналисты заметили, что вице-губернатор Волгоградской области Валерий Бахин пришел "спасать" город в условиях военного положения в дорогом костюме из стран НАТО. Общая стоимость, как прикинули в СМИ, равна двум средним зарплатам по региону.

При этом губернатор Бочаров, выступая перед журналистами, заявил о необходимости волгоградцам подготовить тревожные чемоданчики.

Он сказал, что после Второй мировой у многих "бабушек и дедушек" была собрана сумка с самым необходимым. Прошло время, и россияне "были уверены, что нам никогда не потребуются вот эти тревожные чемоданчики, что нам никогда не потребуются укрытия".

"Однако время показало, что это не так, что это, возможно, потребуется и в рамках осложнения ситуации, и в рамках чрезвычайной ситуации, которые будут происходить на той или иной территории", – сделал странное заявление чиновник.

Также в этот день в Волгограде, как и многих других городах РФ, в рамках проверки включили сигналы тревоги.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 4 октября в городах России, в том числе в столице Москве, на одну минуту включали сигнал воздушной тревоги – в 10:43 по местному времени. Жителям страны-агрессора объяснили, что главная цель тренировки – "проверка нашей готовности к действиям по предназначению".

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