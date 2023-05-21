Разработчики ракет 'Кинжал' обманули Путина, поэтому их арестовали, – Маломуж

Разработчики гиперзвуковой ракеты "Кинжал" обманули российского диктатора Владимира Путина о "сверхвозможностях" этого вооружения. После того, как ракеты не достигли целей в Украине трех разработчиков "Кинжала" арестовали.

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До уничтожения этих ракет украинскими системами ПВО в РФ считали, что "Кинжалы" занимают передовое место в боеспособности России. Об этом в интервью ТСН заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, разработчики гиперзвуковых ракет "Кинжал" были арестованы за то, что они фактически подорвали "стратегическую основу боеспособности России". Страна-агрессор теперь обвиняет их в государственной измене.

При этом Маломуж отметил, что разработчиков ракет арестовали сразу после того, как был запущен был первый "Кинжал". Ранее военно-политическое руководство в своих фантазиях считало "Кинжалы" "сверхоружием", которому "аналогов в мире нет".

Маломуж подчеркнул, что разработчики обманули кремлевского диктатора, потому что на практике оказалось, что ракеты "Кинжал" не имеют сверхвозможностей, о которых они рассказывали главе Кремля.

Напомним, в РФ доктор технических наук и разработчик гиперзвуковых ракет "Кинжал" Валерий Звегинцев арестован по делу о государственной измене. Ранее были задержаны два других ученых из того же Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН по обвинению в государственной измене.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Киева уничтожили все 6 ракет Х-47М2 "Кинжал", которые враг направил против украинской столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала мая Россия возобновила частые ракетные удары по территории Украины. На этот раз их ключевой целью, очевидно, являются попытки истощения украинской системы противовоздушной обороны.