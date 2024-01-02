'Раз Бог допустил, значит, так нужно': монах с Афона напомнил жителям Белгорода об их поддержке обстрелов Украины. Видео

Монах Андроник с Афона, который является гражданином РФ, отреагировал на обстрел Белгорода, где из-за работы российской ПВО погибли местные жители. Россияне требовали, чтобы он не молчал и сказал что-нибудь об этой ситуации, на что Андроник напомнил, что ранее эти же люди радовались страданиям украинцев, утверждая, что так им воздается за их грехи.

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Тогда граждане РФ просили монаха не вмешиваться, говорили, что все это политика, и даже заявляли, что "раз Бог допустил, значит, это зачем-то нужно", комментируя войну в Украине. Соответствующее видео было опубликовано на его странице в TikTok.

"Я тогда говорил: когда полетит в ваш дом, вы запоете другую песню. Прилетело. Ну как мне, замолчать, не вмешиваться? Это же политика, буду молиться. Или может это воля Божия, может если Бог попустил, значит, это зачем-то нужно? Я сейчас не злорадствую", – так ответил Андроник россиянам.

Отметим, что в другом ролике монах отметил, что он приносил соболезнования как родным погибших 29 декабря от удара РФ украинцев, так и тем, чьи близкие погибли в Белгороде. В российском городе количество жертв несоизмеримо с тем, сколько людей оккупанты убили в Украине, но "каждая душа бесценна, это трагедия".

"Я выражаю соболезнования всем моим соотечественникам, кто невинно страдает, кто несогласен с тем, что творит мое правительство в Украине, и невольно становится заложником этой ситуации. А товарищу Путину с кровавыми безумцами, которые его поддерживают, я желаю покаяния, если это возможно", – сказал Андроник.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Страна-агрессор Россия утром 29 декабря нанесла по Украине ракетные удары, которые привели по меньшей мере к 30 жертвам и 160 пострадавшим. Враг применил все виды вооружения, кроме крылатых ракет "Калибр".

– Россиян сообщения о прилетах в жилые дома, роддом, ТРЦ и другие гражданские объекты осчастливили. В комментариях под сообщениями об ударах в Z-пабликах они наперебой кричали о "празднике" и призывали ужесточить атаки.

– После этого в Белгороде 30 декабря прогремели десятки взрывов. Наши Силы обороны атаковали военные объекты врага, а российская ПВО, пытаясь отразить атаку, устроила жителям города настоящий ад. Именно ПВО РФ стала причиной разрушений в Белгороде и гибели людей.

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