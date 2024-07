Расставили 'Панцири' вокруг резиденции Путина: в ISW оценили эффект от ударов украинских дронов по РФ

Удары украинских беспилотников вглубь России продолжают оказывать давление на вражескую систему противовоздушной обороны. Они вынуждают Москву уделять первоочередное внимание выделению ограниченных средств ПВО для прикрытия того, что она считает важными целями.

В первую очередь россияне решили защитить от "бавовны" резиденцию кремлевского лидера. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Спутниковые снимки, полученные еще 6 мая, показывают, что российские войска сосредоточили как минимум семь систем ПВО средней дальности "Панцирь-1" вокруг резиденции диктатора Владимира Путина на Валдае в Ленинградской области РФ.

Руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий и член гражданского консультативного совета российского минобороны Руслан Пухов на днях заявил, что такое "фокальное" прикрытие ПВО (статическое прикрытие единственная цель) бессмысленно в масштабе. Он признал, что это все равно позволяет украинским беспилотникам обходить прикрытие российской противовоздушной обороны и наносить удары с непокрытых направлений.

"Российским ВС, по-видимому, не хватает обычных систем противовоздушной обороны, необходимых для защиты всех критически важных объектов на западе России, и они даже изо всех сил пытаются прикрыть важные потенциальные цели в, как сообщается, хорошо защищенных районах внутри страны", – отметили в ISW.

Тот же Пухов призвал военное командование РФ "внедрить инновационный децентрализованный подход" для защиты объектов от украинских дронов. Он также предупредил, что эти БПЛА, скорее всего, проникнут и дальше вглубь России.

Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что в марте 2024 года российские военные начали формировать мобильные огневые группы – по примеру децентрализованных групп, которые Украина успешно развернула для защиты от ударов российских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Однако россияне еще не развернули их в необходимом масштабе для достаточной защиты критически важных объектов на западе стран-агрессора.

Продолжающееся давление украинских БПЛА на российскую систему противовоздушной обороны привело к возмущению отдельных региональных представителей властей РФ. Они прямо заявили, что российские компании и местные власти не могут полагаться на российскую систему ПВО федерального уровня, поэтому должны обеспечить свои собственные возможности борьбы с дронами.

К примеру, Пухов предложил российским военным использовать парк легких самолетов для перехвата украинских беспилотников, хотя сам же признал, что их низкий уровень производства в России осложнит такие усилия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Офисе президента Украины объяснили, что под словосочетанием "удары вглубь России" понимается не демонстрация единичных взрывов в РФ, а системное разрушение, прежде всего, российских авиабаз и военных производств. Правильная стратегия предполагает ослабление страны-агрессора по трем направлениям.

