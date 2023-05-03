Расплата догнала: в России выживший на войне в Украине 'вагнеровец' попал под обстрел в собственном дворе и погиб

В ходе обстрела 30 апреля поселка Суземка в Брянской области России погиб бывший наемник ППК "Вагнер". 46-летний оккупант 24 апреля только вернулся домой после того, как пол года находился на передовой.

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Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash. Так, российского солдата, выжившего на войне в Украине, расплата за военные преступления догнала дома.

Как сообщается, в ночь на 30 апреля во время обстрелов в поселке Суземка, который находится в 10 км от границы с Сумской областью Украины, был нанесен удар, в том числе и по частному дому. В результате чего погибли четыре человека, среди них и вагнеровец Меркулов.

Новость о смерти наемника ПИК "Вагнер" прокомментировал украинский журналист Денис Казанский.

"Вагнеровский наемник Сергей Меркулов полгода повоевал в Украине, выжил в мясных штурмах и 24 апреля успешно вернулся домой в Брянскую область, но уже 30 апреля попал под обстрел прямо в собственном дворе и, так сказать, закончил контракт. Позывной "Счастливчик"", – написал Казанский.

Ранее сообщалось, что в Брянской области РФ заявили об обстреле с погибшими и пострадавшими. В поселке Суземка были разрушены дома, начался пожар.

Также недавно в Брянской области снова сошел с рельсов поезд с топливом, опрокинулись локомотив и 20 вагонов. Горючее предназначалось для оккупационной русской армии.

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