Расходы на содержание Путина в 2025 году возрастут на четверть: о каких суммах идет речь

Российские налогоплательщики в 2025 году потратят на содержание диктатора Владимира Путина и его администрации на 25,5% больше, чем в 2024-м. Бюджету это обойдется в 31 млрд рублей.

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В текущем году, для сравнения, эта сумма – это 24,6 млрд рублей. Новый проект федерального бюджета проанализировали росСМИ.

Интересно, что в конце 2023-го, когда российские парламентарии принимали бюджет на текущий год, планировалось, что в 2025-м расходы на Путина и его администрацию вырастут всего лишь на 0,02%. В новом проекте уже заложено увеличение на 25,5%.

Это несопоставимо много, если сравнивать с ростом самого госбюджета – предполагается, что в 2025 году он увеличится только на 10,67% (до 28 трлн 386 млрд рублей).

Также увеличение расходов на Путина и его команду в пять раз обгонит прогнозируемую инфляцию. В начале сентября опрошенные "Банком России" аналитики предполагали, что в 2025-м инфляция составит около 4,8%.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 30 сентября Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. С октября по конец декабря 2024 года Кремль планирует призвать в войско 133 тыс. граждан РФ.

– Новая официальная мобилизация в России, по мнению аналитиков, остается маловероятной – из-за личных опасений диктатора, считающего ее прямой угрозой стабильности режима.

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