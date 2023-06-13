'Ради чего? Зачем?' Путин сделал циничное заявление о войне в Украине и обвинил ВСУ в обстрелах жилых кварталов. Видео

Президент РФ Владимир Путин сделал очередное циничное заявление о войне, развязанной Россией против Украины. Он обвинил Вооруженные силы Украины в умышленных обстрелах жилых кварталов и гуманитарным объектам.

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Президент государства-агрессора, армия которого в ночь на 13 июня ударила по жилой многоэтажке в Кривом Роге, заявил, что в подобном терроре "военного смысла нет никакого – он нулевой". Видео с Путиным, который пытается приписать украинскому войску тактику российских оккупантов, появилось в сети.

Во время "неформального общения" в Кремле с лауреатами российских государственных премий, Путин обвинил ВСУ в обстрелах жилых кварталов.

"Никак не могу понять, зачем противник бьет по жилым кварталам. Ради чего? Зачем? В чем смысл? [Бьют] явно по гуманитарным объектам. Какой смысл в этом? Военного смысла нет никакого — нулевой", — заявил российский диктатор.

Как пишут российские СМИ, Путин сделал это заявление после донесений о том, что украинские военные якобы нанесли удар по травматологическому центру во временно оккупированном Донецке, снаряд якобы влетел в операционную.

Тем временем по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, озвученным в мае 2023 года, вследствие российской агрессии против Украины погибло как минимум 8 791 мирных жителя в Украине, а 14 815 человек получили ранения. Среди погибших 519 детей, 3 977 мужчин, 2 367 женщин. Пол 1 928 погибших гражданских установить не удалось.

Это подтвержденные случаи гибели и ранений украинцев. В ООН признают, что реальные цифры смертей среди гражданского населения могут быть в разы выше.

Не упомянул Путин и о том, что с сентября прошлого года Россия регулярно устраивает массированные атаки ракетами и иранскими дронами-камикадзе по жилым кварталам в украинских городах и селах, также целью для оккупационных войск стали объекты энергетической структуры.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июня Россия устроила новую атаку на Украину.

Сообщалось о минимум двух прилетах в Харькове. Особенно сильно во время атаки пострадал Кривой Рог: там российская ракета прилетела в жилую 5-этажку. К 9:00 известно о минимум шести погибших мирных жителях, количество раненых достигло 25 человек, 10 из них в тяжелом состоянии. Судьба нескольких горожан неизвестна.

Также в Кривом Рогу были прилеты по предприятиям, под завалами могут находиться люди.