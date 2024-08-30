'Пытается наращивать силы': разведка Британии оценила действия РФ в ответ на операцию ВСУ на Курщине

Российское военное командование пытается защитить Курскую область, где ведут наступление ВСУ с помощью легкой пехоты. Речь идет о наборе "добровольцев" в отряды "БАРС-Курск", которые еще по крайней мере месяц ничем не смогут помочь российской армии.

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Так считают специалисты с британской разведки. Обзор о российско-украинской войне опубликован в соцсети X Минобороны Британии от 30 августа.

Ранее уже отмечалось, что в Курске объявили о наборе наемников в так называемое добровольческое формирование "БАРС-Курск" для "поддержания правопорядка в регионе". Тем, кто станет в его ряды, командование пообещало службу только на территории Курщины и по контракту всего на шесть месяцев.

Специалисты отмечают, что "БАРС" (боевой армейский резерв страны) в России основали в 2021 году. Первоначальной задумкой было создание подразделений активного резерва с хорошим уровнем подготовки и боевой готовности.

Однако с началом полномасштабной войны против Украины в эти отряды набирали наемников по коротким контрактам. Это преимущественно легкая пехота без артиллерии и бронированной военной техники. В настоящее время РФ имеет около 30 таких подразделений.

В разведке Британии оценивают, что набор в отряд "БАРС-Курск" начали в связи с операцией Украины в Курской области (об этом заявил глава Курщины).

"Маловероятно, что это добровольческое подразделение будет набрано и способно поддерживать какие-то действия российской армии в Курской области в течение следующего месяца. Хотя Россия, похоже, и пытается нарастить силы там, приоритетом остается Покровское направление", – отметили в ведомстве.

Там добавили: на фоне рассказов некоторых представителей российских властей о "желании переговоров" ряд других заявлений их коллег подтверждает, что в стране-агрессоре остается высокий запрос на достижение максималистских целей диктатора Путина относительно Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, российское военное командование решило вывести наемников бригады "Медведь" из Буркина-Фасо. В этой африканской стране они пробыли три месяца, а теперь их отправили на базу в оккупированном Крыму, назвав причиной ситуацию в Курской области РФ.

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