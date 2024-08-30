Наемники российской бригады 'Медведь' покидают Буркина-Фасо из-за наступления ВСУ на Курщине – Le Monde

Наемники российской бригады "Медведь", связанной с минобороны РФ, покинули африканскую страну Буркина-Фасо и отправились во временно оккупированный Крым. Причиной стало неожиданное наступление украинской армии в Курской области.

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Об этом пишет Le Monde, получившее комментарий от командира российских боевиков. По данным издания, их миссия в Буркина-Фасо была недолгой – они прибыли туда лишь в мае 2024 года.

Отмечается, что в это подразделение входит около сотни наемников из 200-300 российских военнослужащих, которые сейчас дислоцируются в африканской стране. "Медведи" там обеспечивали охрану местной хунты, в том числе ее руководителя Ибрагима Траоре.

Официальная причина отъезда только через три месяца после прибытия: противостоять Вооруженным силам Украины, вошедшим 6 августа в Курскую область РФ. Так подтвердил отзыв наемников их командир Виктор Ермолаев на псевдоним "Джедай" – участник российских "спецопераций" в Чечне, Сирии и Украине.

"Когда враг приходит на российскую территорию, все российские солдаты забывают о внутренних проблемах и объединяются против общего врага", – высказался он, 22 августа связавшись с Le Monde через зашифрованное сообщение в Telegram.

Уже 27 августа Telegram-канал этой российской бригады опубликовал более откровенное сообщение. В нем говорилось, что "медведи" отправляются на временно оккупированный Крымский полуостров.

"В связи с последними событиями бригада возвращается в Крым", – заявили боевики.

Известно, что именно на полуострове, в селе Перевальное Симферопольского района, располагается базовый лагерь бригады "Медведь", которая, как утверждает ее командир "Джедай", якобы не имеет никакой связи с МО РФ.

"Однако контакты с некоторыми ее руководителями подтверждены. 5 апреля 2023 года заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, сегодня курирующий всю военную систему Кремля на африканском континенте, лично отправился в лагерь в Перевальном, чтобы оказать ему свою поддержку", – подчеркнуло издание Le Monde.

По данным расследователей, "Медведь" официально называется 81-й бригадой специального назначения, а фактически – это некий крымский филиал частной военной компании "Редут", которая контролируется главным управлением генштаба минобороны РФ, то есть главным органом внешней военной разведки страны-агрессора. Наемниками из "Медведя" и других подразделений, действующих под зонтиком этой ЧВК, российское военное командование замещает "вагнеровцев" в странах Африки.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2024 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер образовали конфедерацию, чем еще больше углубили отношения с Россией. Власть в этих трех африканских странах лидеры хунт захватили путем военных переворотов в период с 2020 по 2023 год.

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