Пылали мэрия и автопарк полиции: в ГУР рассказали об операции в Ханты-Мансийском округе России

Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело очередную операцию на территории РФ, на этот раз – в Ханты-Мансийском округе. В городе Мегион 28 октября сгорело здание местной администрации.

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Пока россияне тушили мэрию, партизаны подожгли автомобили местной полиции на охраняемой парковке: уничтожены по меньшей мере пять автомобилей. Подробности раскрыли источники OBOZ.UA в разведке.

Первой целью ГУР в Мегионе стало здание местной администрации.

28 октября участники операции выбили там три окна на первом этаже, залили в помещение напалм и подожгли. А после этого позвонили по телефону на горячую линию ФСБ РФ, оставив сообщение о "минировании" здания.

На место прибыли российские пожарные, однако, пока сотрудники ФСБ не убедились, что взрывчатки в здании нет, приступить к тушению пожара спасателям не разрешали. К моменту, когда они приступили к работе, пламя охватило немалую площадь и успело полностью уничтожить канцелярию, кабинет заместителя мэра и несколько других помещений.

Пока ФСБ и МЧС РФ были заняты горящей мэрией, бросив туда основные ресурсы – операция была продолжена на охраняемой парковке в городе Мегион. Там на автомобиле местной полиции разлили напалм и подожгли. Огонь уничтожил не менее пяти служебных авто.

Напомним, ранее стало известно, что подрыв железнодорожного моста в Бердянске был операцией ГУР и партизан. Вечером 27 октября в результате успешных диверсионных действий был взорван железнодорожный виадук, расположенный между зданием Водоканала и автомойкой на Восточном проспекте.

В результате операции железнодорожное сообщение было полностью парализовано и оккупанты потеряли возможность подвоза горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов в Бердянск.

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