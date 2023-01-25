Кладбище ЧВК ''Вагнер'' за два месяца разрослось в семь раз: многие из похороненных ликвидированы в ''мясорубке'' под Бахмутом и Соледаром. Фото

В России кладбище, используемое группой наемников "Вагнер", за последние два месяца увеличилось в семь раз. Оно является редким визуальным свидетельством огромных потерь, которые несет в Украине эта частная военная компания, особенно среди ее рядовых солдат.

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К таким выводам пришло издание The New York Times, проанализировав спутниковые изображения и видеозаписи. Правительство США заявляет, что потери "Вагнера" на полях сражений исчисляются тысячами, и что 90% из них – заключенные, которых завербовали на войну в обмен на освобождение из тюрьмы при условии, что они выживут.

В материале отметили, что на спутниковом снимке, сделанном 24 января, видно около 170 мест захоронения в районе кладбища, где, как известно, лежат бойцы "Вагнера", и это число увеличилось почти в семь раз по сравнению со спутниковыми снимками всего два месяца назад.

О существовании могил рядом с базой подготовки группы в юго-восточном поселке Молкин впервые сообщил в декабре Виталий Вотановский, активист и бывший офицер ВВС России, сообщило издание. Он посещает кладбища, чтобы задокументировать случаи гибели россиян во время боевых действий в Украине. Местонахождение кладбища могло бы остаться неизвестным, если бы о нем активисту не сообщили местные жители.

При этом мертвых может быть даже больше, чем то, что можно легко разглядеть – очевидцы сообщили, что многие боевики были кремированы.

На существование такого кладбища во время вербовки заключенных из российской пенитенциарной системы в прошлом году намекнул также владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, пообещав зэкам позаботиться об их останках, если они погибнут в бою.

"Для тех, кто не знает, где они хотят быть похоронены, мы хороним возле часовни ЧВК "Вагнер", – сказал он.

В материале отметили, что, вероятно, многие из похороненных на указанном кладбище погибли в боях вокруг украинских городов Бахмут и Соледар, где за последние четыре месяца наемники и российские военные понесли большие потери.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также свежие могилы "вагнеровцев" появляются сотнями на кладбище в Краснодарском крае на Кубани. На крестах нет фотографий, не на всех есть и фамилии. Это объясняется, очевидно, тем, что большинство погребенных наемников – зэки;

– в ЧВК "Вагнер" для участия в войне против Украины завербовали 50 тыс. российских заключенных. При этом на данный момент в боевых действиях участвуют всего 10 тыс.

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