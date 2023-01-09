Бывший элемент тандема – Медведев – остаётся не вполне понятной частью существующей в стране конструкции власти. От него нет какой-то особой пользы, его функционал плохо очерчен. А попытки быть нужным хоть для какой-то части российского правящего класса походят на активность маньяка. Всерьез ДАМа сердца вождя не воспринимают. Но зачем же тогда из Медведева пытаются слепить образ одиозной и сверхтоксичной персоны, ведь он серый политический калека? Кому нужно раздувание трибуна экстремизма, вульгарщины и пошлости из явного политического трупа?

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Считать, что у Медведева есть некая самостоятельная роль, что он разыгрывает многоходовую комбинацию на перспективу – дурная затея. Есть якобы такая партия силовиков, которой нужен марионеточный проект прикрытия для реализации своих планов захвата власти в постпутинской России будущего. Медведев как бывший президент мог бы служить якорем стабильности и носителем какой-никакой легитимности. Тем более, он умеет играть роль прокладки и временщика. В цивилизованных странах существует пост вице-президента, и фактически медведевское положение напоминает именно такой статус при Путине. С одним большим изъяном: отсутствуют конституционные рамки, а потому Медведев – подвешенный персонаж.

В его активе есть два весомых козыря. Во-первых, Медведев узнаваем в рядах широкой публики. Политтехнологам есть с чем работать. Во-вторых, поскольку в 2008-2012 годах он был в роли президента, то наработал много полезных связей как внутри, так и за пределами России. В дополнение к этому Медведев знает очень много секретов Кремля самого разного свойства. У него на руках папки с компроматом, в т.ч. на верховного начальника. Дискредитирующие документы позволяют держаться на плаву и даже разыгрывать свои партии.

Сейчас Медведев хочет быть в авангарде условной "иранской" партии, т.е. радикальных сторонников борьбы с влияниями глобального Запада как вселенских сатанистов. Именно в иранском стиле изложено его последнее предложение про необходимость уничтожения предателей по законам военного времени. Медведев хочет отправлять группы политических убийц для устранения противников режима. Его короткие и жёсткие словесные выбросы напоминают фетвы иранских аятолл. Критерии для расправ весьма размытые: "предатели, переметнувшиеся к врагу и желающие погибели своему Отечеству". Методологии фильтрации врагов не обозначено. Хотя есть статья 275 УК РФ, которая как раз четко определяет состав преступления государственной измены. Но Медведев явно хочет брать шире: под удар попадает прослойка высокой интеллектуальной элиты, которая не согласна с генеральной линией.

Фактически Медведев ратует за создание корпуса стражей "любви к родине". Похоже, это пробный шар с целью прощупать новый статус и для Путина. Последний может уйти с поста президента и передать его кому угодно при условии сохранения позиции "высшего руководителя России". Шаг может преподноситься как вынужденная мера в рамках "священной превентивной войны", которая уже давно вышла из-под контроля. То, что Путин был на рождественской службе в Благовещенском соборе Кремля в удручающем одиночестве, говорит о поиске модели заморозки трансфера. Поскольку все институты власти в стране выжжены, в случае ухода Путина будет затяжная и кровопролитная клановая война. В подобных условиях судьба президента-диктатора выглядит незавидной, и он может погибнуть под кувалдой какого-нибудь радикала-пригожинца.

Самое время заняться чистками в рядах элиты, а не просто потоковыми репрессиями. Как повод для внутренних расправ необходимо принести в жертву какого-то крупного деятеля. Сразу напрашивается параллель между Медведевым и Кировым. Мученическая ликвидация любимца Путина даст ему карт-бланш для террора и освятит озвученные им одиозные тезисы. Не самый худший исход для непонятного существа-фейка, которое замахивается гадить по-крупному.