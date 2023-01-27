Путинский фрегат 'Адмирал Горшков' идет к берегам США: эксперт объяснил причину

Движение российского фрегата "Адмирал Горшков", способного нести ядерные боеголовки, в сторону Соединенных Штатов может быть очередным проявлением давнего противостояния двух ядерных государств – Соединенных Штатов и России. Если корабль военно-морских сил РФ действительно совершает такой маневр, он предназначен прежде всего для российской аудитории.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. Так он прокомментировал информацию, обнародованную британским таблоидом The Sun.

"Даже если эта информация соответствует действительности, здесь нет ничего нового. Оба ядерных государства время от времени пытаются демонстрировать друг другу, что у них есть эти средства. Кроме того, они сами для себя проверяют, насколько эти средства являются работоспособными, а также определяют, какова будет реакция противоположной стороны", – пояснил он.

Мельник оценил это событие как "близкое к рутинному", ведь это противостояние продолжается с момента обретения обоими государствами статуса ядерных.

Впрочем, эксперт подчеркнул, что ядерные доктрины до сих пор действуют и для США, и для РФ. Они предполагают, что "не может быть ограниченной ядерной войны между ядерными державами, и какие-либо практические шаги в этом плане ведут к гарантированному уничтожению человечества".

Таким образом, по его мнению, подобный маневр российского военного корабля рассчитан не столько на то, чтобы произвести впечатление на Соединенные Штаты, сколько на то, чтобы взбодрить граждан страны-агрессора России, которая не может похвастаться успехами на украинском фронте.

"Это демонстрация ядерных возможностей, скорее всего, не Соединенным Штатам, а россиянам. Так сказать, для поддержания морального духа внутри самой России", – подытожил Мельник.

Напомним, фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" входит в состав 43-й дивизии ракетных кораблей северного флота РФ. Он несет на борту многочисленное вооружение, в частности ракеты "Калибр" и "Оникс".

Полную версию интервью с Алексеем Мельником скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в начале января глава России Владимир Путин анонсировал вывод на боевое дежурство фрегата "Адмирал Горшков". По словам российского диктатора, на этом корабле установлен гиперзвуковой комплекс "Циркон" и в мире "нет аналогов" подобному вооружению.