В сторону США двигается российский фрегат ''Адмирал Горшков'', способный нести ядерные боеголовки на борту – The Sun

Во вторник, 24 января, в СМИ начала распространяться информация о том, что российский военный корабль "Адмирал Горшков" двигается в сторону Соединенных Штатов Америки. Отмечалось, что фрегат может нести на борту ядерные боеголовки.

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Об этом пишет британская газета-таблоид The Sun. Корабль якобы был замечен в нейтральных водах Атлантического океана "на расстоянии эффективного залпового запуска от побережья США".

Он двигался со скоростью 6670 миль в час и "находился под пристальным наблюдением военно-морских сил НАТО".

В сообщении было сказано, что на борту фрегата есть "неудержимые" гиперзвуковые ракеты. Отметим, что основное вооружение фрегата "Адмирал Горшков" – это гиперзвуковые ракеты Циркон, способные нести ядерные боеголовки. Максимальная дальность действия этих ракет, как заявлял президент РФ Владимир Путин, составляет тысячу километров.

В министерстве обороны РФ пока не предоставили комментарии по поводу этой ситуации. А росСМИ писали о том, что фрегат двигается в сторону США "с имиджевой миссией". Военный корабль якобы должен "засветить" российский флаг в стратегически важных районах Мирового океана.

Отметим, что ранее в РФ сообщили, что фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", примет участие в учениях с ВМС Китая и ЮАР. Они пройдут в акватории на юге Африки.

"Сайты радиолокационного мониторинга предполагают, что "Горшков" совершил неожиданный маневр. В одном отчете сказано, что он отделился от своего эскортного танкера "Кама" в Бискайском заливе и направился на запад. "Кама" продолжала свой путь на юг, минуя Азорские острова", – пишет The Sun.

По данным ItaMilRadar, фрегат отследили на расстоянии 1300 километров на запад от португальского острова Флореш в Атлантическом океане.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин в начале января снова похвастался "современным российским вооружением", которое "не имеет аналогов в мире". Поводом для угроз мира стал вывод на службу фрегата "Адмирал Горшков", который, как говорят в РФ, первым оснастили гиперзвуковым комплексом "Циркон".

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