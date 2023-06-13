Пил не за победу: в России из-за постоянных запоев сняли с должности губернатора Смоленской области. Фото

Страна-агрессор Россия продемонстрировала ничтожную сущность своего народа. Там из-за многомесячного запоев сняли с должности губернатора Смоленской области Алексея Островского.

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Соответствующая информация появилась в Telegram. Отмечается, что чиновники РФ начали массово злоупотреблять алкоголем. И это они делают от отчаяния из-за проигрыша своей армии на войне в Украине (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Примечательно, то о том, что Островский пьет, в регионе знают давно. В частности, летом 2021 года он оказался в Федеральном центре травматологии с переломом правой ноги. А бывший владелец "Смоленского банка" Павел Шитов заявил, что это случилось из-за пьянства губернатора.

"Оказывается, Островский бухал неделю, и вечером вздумалось ему залезть на дерево, откуда он и свалился, раздробив лодыжку. Кое как дополз до дома, где заснул и был обнаружен персоналом. С этой травмой он пребывает на лечении в ортопедическом центре и требует себе морфию для обезболивания. Смешно", – писал тогда Шитов.

На этот раз источник сообщил, что после начала войны Островский вообще ушел в запой на несколько месяцев.

"Его откачали только для участия в ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум – Ред.), а потом все продолжилось", – рассказал источник.

По его словам, на пьянство главы региона долго закрывали глаза, но после начала войны его алкоголизм стал приводить к ощутимым бюджетным растратам и это не пришлось по нрав федеральному правительству.

Как сообщал OBOZREVATEL, солдат российской армии за употребление алкоголя командование посадило в яму на три дня без еды. Перед этим оккупантов избили.

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