'Ничего себе проснулся': Шойгу впервые прокомментировал 'бунт' Пригожина и нарвался на волну критики россиян

Министр обороны России Сергей Шойгу через полторы недели после попытки куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить военный переворот в РФ отреагировал на событие. Он заявил, что мятеж провалился якобы из-за верности личного состава ВС РФ присяге и воинскому долгу, после чего нарвался на критику россиян.

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Кремлевского чиновника прокомментировали росСМИ. Такое заявление прозвучало после того, как "вагнеровцы" беспрепятственно взяли под контроль Ростов и дошли до Московской области.

"Эти планы (Пригожина. – Ред.) провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу", – выдал Шойгу.

По его словам, провокация якобы не повлияла на действия группировок войск в Украине, оккупанты "мужественно и самоотверженно" продолжали решать возложенные на них задачи.

"ВС РФ в ходе спецоперации продолжают наносить эффективное поражение ВСУ", – добавил путинский чиновник.

В сети поинтересовались, где находился все это время министр, и заметили, что это тот случай, когда лучше промолчать.

"А сам где прятался ? За что погибли пилоты и ребята из ЧВК?", "И недели не прошло, или прошло?", "Этому бы помолчать", "Что-то он промедлил", – писали комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Wall Street Journal сообщило, что во время вооруженного бунта главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин намеревался захватить в плен министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генерального штаба Валерия Герасимова. Сделать это он планировал в Ростове-на-Дону; о планах Пригожина, вероятно, знал командующий ВКС РФ генерал Сергей Суровикин;

– Шойгу приказал ликвидировать наемников ЧВК "Вагнер", которые остались воевать на временно захваченных территориях Украины. На фронте отношение к вагнеровцам значительно ухудшилось.

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