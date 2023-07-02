Не давая нам оружия, крайне необходимого для успешного контрнаступления, Главная страна мира фактически убивает украинцев. Но партнёры какие есть — такие есть. Спасибо союзникам и за то, что предоставляют хоть что-то. Байден не виноват, что он не Рейган.

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Ну а пуйлу, тем временем, кое-кто вполголоса прочит должностное повышение. План от некоторых представителей некоторых наших друзей таков. Союзному государству, состоящему из мордора и Беларуси, обязательно нужен персональный руководитель. Глава, так сказать, двух стран одновременно. Хоть и номинально-церемониальный, но, типа, английский король. И, конечно, путин — на эдакое повышение кандидатура лучшая.

Таким почётным перемещением с полным сохранением лица и жопы освобождается место директора мордора, которое вместо путина, всё равно ослабевшего после мятежа, автоматически занимает более вменяемый и практически нормальный мишустин. А уж он — в обмен на отмену санкций (вкупе с неофициальной поддержкой его кандидатуры в дальнейшем) — и подпишет мир с Украиной на условиях, продиктованных Цивилизацией, включая полное освобождение Украины до границ 1991 года, репарации в форме снижения цен на энергоносители, наказание непосредственных исполнителей военных преступлений и прочее, включая гарантии ядерной безопасности.

Я даже, может, и согласился бы с таким планом, но лишь при условии последующего сразу за всем этим принятия Украины в НАТО, а кроме того — дальнейшего повышения путина ещё выше: до уровня удавки на виселице или на каком-нибудь высоком фонаре в Гааге или Киеве.

Ну хоть на это денег у Цивилизации хватит?