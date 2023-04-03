В стране-агрессоре России некоторые люди начинают открывать глаза на происходящую кровавую войну в Украине и делать правильные выводы. Там уже появились те, кто прямо желает смерти кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

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Соответствующий ролик появился в Telegram. На нем показан отрывок из уличного опроса жителей государства-террориста. Главные вопрос – "поддерживают ли они "СВО" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что большая часть респондентов все таки встала на сторону интервьюеров, проявивших свою пропагандистскую позицию, и поддержала их слова о том, что на украинскую землю якобы пришли не оккупанты, а "освободители".

Однако нашлись и те, кто откровенно раскритиковал войну в Украине, которую прикрывают названием "спецоперация", и прямо на камеру заявил, что Путина нужно публично посадить на кол.

"Спецоперация" знаете какая должна быть? Посадка Путина на кол на лобном месте на Красной площади. С трансляцией по телевидению и на весь мир. Вот это будет специальная операция", – заявил мужчина, которого пропагандистам так и не удалось убедить в обратном.

Кроме него, еще пара молодых людей заявила, что выступает против войны в Украине.

"Мы скоро с ним по миру пойдем", "Не поддерживаю ("СВО". – Ред.), я вас сфотографировал просто", "Мужчина, снимите с головы кастрюлю", – говорили прохожие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля в столице страны-агрессора России Москве смелый юноша с антивоенной позицией провел одиночную акцию против полномасштабного вторжения РФ в Украину. Николай Романов вышел на одиночный протест с флагом Украины к самому Кремлю.

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