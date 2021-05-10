Путин заявил об антителах от COVID-19 после вакцинации, но останется в самоизоляции – СМИ

Президент России Владимир Путин заявил о позитивных результатах своей вакцинации от коронавируса. Но при этом не планирует менять устоявшийся с начала пандемии изолированный режим работы – c карантином для работающих с ним людей и проведением мероприятий по видеосвязи.

В самой РФ такой факт считают странным, подчеркивая, что вторую прививку против COVID-19 российский лидер получил еще 14 апреля и у него уже должны были выработаться антитела, в чем он фактически сам признался. Об этом говорится в материале издания "Проект" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Президент сообщил (но не продемонстрировал публично), что сделал первую прививку от коронавируса почти семь недель назад, а вторую – почти четыре недели назад. По самым строгим оценкам разработчиков и врачей, к этому времени у него уже должны были быть антитела. Было бы логично, если бы Путин или уже вышел, или собирался бы в ближайшее время выйти из режима изоляции. Ведь он и так – единственный в мире публичный лидер, который уже год живет в строгой изоляции. Но ничего подобного не происходит", – пишут расследователи, ссылаясь на посылают информированных собеседников и публикации Кремля.

Отмечается, что контактирующие с Путиным люди по-прежнему должны находиться на карантине до двух недель. Например, сотрудник Эрмитажа рассказал, что руководители этого музея сидели взаперти перед визитом президента 27 апреля (через пять недель после прививки). Это же якобы коснулось и людей, которые контактировали с ним на "Параде победы" 9 мая. Один из собеседников издания подчеркнул, что "сотрудники протокола и фотографы отсидели две недели в Президент-отеле".

"Ничего не изменится и в ближайшем будущем. Все журналисты и сотрудники администрации Кремля, которые будут контактировать с президентом на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня (то есть через десять с половиной недель после прививки) заблаговременно отправятся на карантин. По словам сотрудника одного из СМИ, они будут изолироваться с 20-х чисел мая", – пишут расследователи.

Они добавили, что также не откажется Путин и от мероприятий по видеосвязи. В мае в таком режиме запланированы заседания Совета безопасности и оргкомитета "Победа", уточнил источник, знакомый с планами главы РФ. Из публикаций на сайте Кремля следует, что в таком же формате проходило большинство встреч Путина в конце апреля. А во всех случаях, когда мероприятия проходили очно, "собеседники лидера предварительно сидели на карантине".

"Из-за подобного режима Кремлю, как это часто происходит, приходится прибегать к комичным уловкам. Например, вопросы, которые президенту должны задавать журналисты, теперь оглашают сотрудники пресс-службы. 22 апреля Путин встречался с Лукашенко. Журналистов не приглашали, но на опубликованных кадрах со вступительной части встречи слышен голос (сам человек не показан), который интересовался о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его на самом деле задавал сотрудник пресс-службы Кремля", – уточнили расследователи, предполагая, что "Путин еще долго будет жить в режиме изоляции".

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