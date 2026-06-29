Не в моем характере восхищаться великими лидерами, я больше люблю собирать грибы, но не восхищаться гетманом Мазепой просто невозможно. Ведь это личность, я не знаю, голливудского масштаба. Сейчас таких, как говорится, не делают.

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Сочетать, черт возьми, просто всё: культуру и силу, феноменальный интеллект, политический дар, трагизм и величие, невероятную харизму!

Вдохновить европейских романтиков, стать символом жажды свободы, разозлить до чертиков московитов – так, что они тебя в своих сатанинских церквях веками проклинали.

Чтобы они давали взятки Вольтеру, чтобы он не слишком тебя хвалил.

Чтобы они создали для тебя специальный орден – в единственном экземпляре. И сумасшедший Азарьонко потом использовал его для своей программы.

Чтобы когда после убийства лучшей российской журналистки, узнав, что её девичья фамилия Мазепа, они кричали: "Теперь всё ясно!"

Служить нескольким правителям, но никому не подлизываться.

Попасть в плен – и очаровать тех, кто тебя пленил.

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Наконец, любить до безумия в 65 лет, но отпустить! И чтобы та возлюбленная после твоей смерти вышла замуж за твоего соратника, а потом последовала за тобой в проклятую Сибирь…

Я хочу посмотреть сериал об этом на Netflix. Джанкарло Эспозито, на мой взгляд, прекрасно справился бы с этой ролью.

Если бы это зависело от меня, я бы отвёл Мазепе самое почётное место в пантеоне украинских героев. А некоторых немного отодвинул бы.

Мало было этим ублюдкам вырезать весь Батурин вместе с женщинами и детьми.

Мало того, что они протащили чучело гетмана по улицам Москвы, после чего палач публично его разорвал и повесил. Мало того, что они уничтожили его герб и надписи в его честь.

Они ещё задействовали свою главную культурную пушку против Мазепы – этого их Пушкина. Самое отвратительное в этом Пушкине – даже не политическое унижение Мазепы, а то, какую грязь он вывалил на его любовь к Мотре. При том, что как раз сам этот Пушкин был обычным бл*дуном.

А Мазепа любил красиво и благородно. Как свою единственную жену, которая была старше его, так и почти на полвека младшую Мотрю. Которая сама была сильной и независимой молодой личностью.

Ну, пусть того Пушкина читает "друг степей калмык", хотя я не знаю, чем тот калмык так провинился перед вселенной.

О нём Байрон написал поэму, которая сделала Мазепу европейской суперзвездой. Он стал самым ярким брендом Украины задолго до того, как слово "бренд" вообще придумали. Мазепа для европейцев стал символом человека, которого невозможно добить. Тебя гонят через степь, тебя обрекают на смерть, а ты вдруг не умираешь. Наоборот. Встаёшь, становишься гетманом и превращаешься в легенду.

Байрон написал своего "Мазепу", и пошло дело. Гюго подхватил тему. Лист воплотил её в музыке. Делакруа, Жерико и ещё половина Франции взялись за кисти. Гетман, привязанный к бешенной лошади, мчался по полотнам, в стихах и концертных залах всей Европы.

Он настолько точно попал в романтический канон, словно его биографию специально придумали для поэтов: бунтарь с трагической судьбой, страстный любовник, ловкий политик и человек, которого жизнь раз за разом отдавала на растерзание дикой лошади, но так и не смогла окончательно сломить.

Слишком образованный для военачальника, слишком воинственный для интеллектуала. Строил соборы, писал стихи, собирал библиотеку, воевал, интриговал и при этом двадцать два года умудрялся удерживать булаву посреди всеобщей Руины. Дипломатические партии он играл одновременно с Москвой, Варшавой, Стамбулом, Бахчисараем и Стокгольмом так, что Петр I до последнего не понял, что его переиграли.

И именно поэтому финал его жизни так прекрасен. Человек, у которого было всё: богатство, власть, царская милость, высшие ордена, мог спокойно доживать свой век. Вместо этого он поставил на кон всё. И проиграл.

А потом... выиграла. Потому что империя получила очередного "предателя", а Украина получила символ, который пережил и Петра, и его империю.

Империя его преследовала – и не поймала.

Мазепа умер, но за ним пришёл Филипп Орлик… и наконец пришли вы все, мои дорогие друзья, вы – титаны сопротивления империи. И вы обязательно доведете до конца дело славного гетмана. А этим потомкам палачей Батурина и Пушкиных – не скажу, что именно, потому что забанят, но вы понимаете.

"L'Ukraine a toujours aspiré à être libre…"

"Украина всегда стремилась быть свободной…"

Мне кажется, именно эти слова Вольтера, написанные в связи с Мазепой, хорошо бы смотрелись на памятнике.